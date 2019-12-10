В Туле завершился детский турнир среди шахматистов

Фото предоставлено организаторами.

Рассказываем, кто стал победителем.

В Тульской шахматной гостиной завершился детский турнир среди шахматистов, не имеющих спортивной квалификации. 26 спортсменов сыграли семь туров.

Победитель определился за тур до конца. Им стал Егор Боровков, который показал очень сильный для первого в своей жизни турнира результат — 7 очков из 7 возможных.

Вторым стал Даниил Горацев, обогнавший в последнем туре Семена Черкасова и финишировавший с результатом 5,5 очка. Третье место заняла Варвара Каткова, сыгравшая в последнем туре вничью с Егором Смоляниновым.

В шаге от призовой тройки остановились три участника, набравшие по 4,5 очка. Это Михаэль Хавронюк, Радмир Федосеев и Григорий Тараскин.

Всех участников наградили грамотами и памятными призами. Отдельно были отмечена Варвара Каткова как лучшая среди девочек и самый юный участник — Эльчи Батухан.

Мальчики и девочки, выполнившие норму третьего разряда, получили спортивно-квалификационные книжки.

Тульская шахматная гостиная выражает благодарность спонсорам, которые помогли в проведении соревнований.