новости
новости
Регистрация
В Туле завершился детский турнир среди шахматистов
Фото предоставлено организаторами.

В Туле завершился детский турнир среди шахматистов

Рассказываем, кто стал победителем.

В Тульской шахматной гостиной завершился детский турнир среди шахматистов, не имеющих спортивной квалификации. 26 спортсменов сыграли семь туров.
 
Победитель определился за тур до конца. Им стал Егор Боровков, который показал очень сильный для первого в своей жизни турнира результат — 7 очков из 7 возможных.
 
 
Вторым стал Даниил Горацев, обогнавший в последнем туре Семена Черкасова и финишировавший с результатом 5,5 очка. Третье место заняла Варвара Каткова, сыгравшая в последнем туре вничью с Егором Смоляниновым.
 
 
В шаге от призовой тройки остановились три участника, набравшие по 4,5 очка. Это Михаэль Хавронюк, Радмир Федосеев и Григорий Тараскин.
 
Всех участников наградили грамотами и памятными призами. Отдельно были отмечена Варвара Каткова как лучшая среди девочек и самый юный участник — Эльчи Батухан.
 
 
Мальчики и девочки, выполнившие норму третьего разряда, получили спортивно-квалификационные книжки.
 
 
Тульская шахматная гостиная выражает благодарность спонсорам, которые помогли в проведении соревнований.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:37 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
шахматыТульская шахматная гостинаяшахматисты

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Слободе» требуется водитель-экспедитор
«Слободе» требуется водитель-экспедитор
На новогодних праздниках в Туле выступит Сергей Трофимов
На новогодних праздниках в Туле выступит Сергей Трофимов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.