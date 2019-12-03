Тульские поисковики передали коллегам из Твери останки погибшего красноармейца

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Михаил Петрович Галактионов погиб в боях за деревню Аннино в июле 1942 года.

В День неизвестного солдата, 3 декабря, в Туле прошла торжественная передача останков красноармейца, найденного на границе Тульской, Калужской и Орловской областей, тверским поисковикам. В мероприятии приняли участие поисковики, школьники, студенты и юнармейцы.

– Как поисковик, я считаю, что Дня неизвестного солдата быть не должно, – отметил командир поискового отряда «Память» Сергей Никонов. – Имена солдат должны быть известны. Для этого мы и выполняем свою работу, чтобы каждый солдат обрел свое имя. Сегодня мы отправляем на родину солдата Михаила Галактионова. Когда он погиб, ему было всего 25 лет.

Останки сержанта Михаила Петровича Галактионова поисковики из отряда «Высота» нашли минувшим летом рядом с деревней Аннино на границе Тульской, Калужской и Орловской областей. Установить личность бойца удалось с помощью именного ножа.

Михаил Галактионов погиб 7 июля 1942 года на одном из самых трудных участков Брянского фронта. За свой последний бой он был посмертно награждён медалью «За отвагу».

Участники мероприятия почтили память погибшего минутой молчания. Затем представители тверского поискового отряда «Фронтовые дороги» вручили памятные медали и благодарности тульским коллегам. Останки бойца будут переданы родственникам и захоронены в Кимрском районе Тверской области.