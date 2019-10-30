Антоха MC
Артист, которого непременно нужно слушать живьем, всю музыку пишет сам, подыгрывает себе же на трубе и пишет тексты на русском.
Лирика, пропитанная романтикой двора, черный грув, искренность и самобытность, всё это есть в его песнях.
Это и правда очень русская музыка — что самое главное, при всей своей непохожести ни на кого, Антохе удается быть добрым. «Нести добро» — один из его творческих принципов. На своих концертах,
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
28 ноября 2019, четверг
19:00
1 декабря
₽ Билеты: 880 ₽
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 270 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
3 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
21 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽