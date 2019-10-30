В «Октаве» выступит хип-хоп музыкант Антоха МС . Это, пожалуй, самое заметное и оригинальное явление на отечественной музыкальной сцене за последнее время.

Артист, которого непременно нужно слушать живьем, всю музыку пишет сам, подыгрывает себе же на трубе и пишет тексты на русском.

Лирика, пропитанная романтикой двора, черный грув, искренность и самобытность, всё это есть в его песнях.