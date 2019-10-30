афиша
афиша
Регистрация
Антоха MC

Антоха MC

В «Октаве» выступит хип-хоп музыкант Антоха МС. Это, пожалуй, самое заметное и оригинальное явление на отечественной музыкальной сцене за последнее время.

Артист, которого непременно нужно слушать живьем, всю музыку пишет сам, подыгрывает себе же на трубе и пишет тексты на русском.

Лирика, пропитанная романтикой двора, черный грув, искренность и самобытность, всё это есть в его песнях.

Это и правда очень русская музыка — что самое главное, при всей своей непохожести ни на кого, Антохе удается быть добрым. «Нести добро» — один из его творческих принципов. На своих концертах, Антоха МС улыбчивый парень из спального района Москвы делает так, что зрительный зал становиться с ним единым целом.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
28 ноября 2019, четверг
19:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Конкурс юных вокалистов
Купить билет
1 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 880 ₽
Кто похитил Новый год?
Купить билет
8 января, среда 12:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Sellout и «Архипанк»
Купить билет
23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 270 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
Купить билет
14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Жека (Евгений Григорьев)
Купить билет
3 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Рождественская история
Купить билет
21 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.