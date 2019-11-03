«Мастер» и Серышев приедут в Тулу отметить 30-летие «С петлей на шее»

Легендарные рокеры из «Мастер» отмечают 30-летие со дня выхода второго студийного альбома «С петлёй на шее». Коллектив собрал специальную программу, с которой отправился в турне: это самые известные вещи группы и культовые хиты.

К действующему составу «Мастера» присоединился бывший вокалист Михаил Серышев. Он был визитной карточкой команды с конца 80-х:

Возрастное ограничение 18+.

Концерт состоится 8 декабря, в воскресенье, в клубе BackStage по адресу: ул. Демидовская, 179. Начало в 19.00.

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