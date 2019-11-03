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«Мастер» и Серышев приедут в Тулу отметить 30-летие «С петлей на шее»

«Мастер» и Серышев приедут в Тулу отметить 30-летие «С петлей на шее»

Большой сольник пройдет в клубе Backstage 8 декабря.

Легендарные рокеры из «Мастер» отмечают 30-летие со дня выхода второго студийного альбома «С петлёй на шее». Коллектив собрал специальную программу, с которой отправился в турне: это самые известные вещи группы и культовые хиты.

К действующему составу «Мастера» присоединился бывший вокалист Михаил Серышев. Он был визитной карточкой команды с конца 80-х:

Возрастное ограничение 18+.

Концерт состоится 8 декабря, в воскресенье, в клубе BackStage по адресу: ул. Демидовская, 179. Начало в 19.00. 

Билеты уже в продаже. Вы можете приобрести их онлайн:

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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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