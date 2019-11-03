В преддверии Дня народного единства в Туле прошла праздничная регистрация младенцев

В торжественной обстановке родителям вручили свидетельство о рождении ребенка, поздравительный адрес губернатора, знак «Родившемуся на Тульской земле» и «Подарок новорожденному».

Акция «Подарок новорожденному» в Тульской области проводится второй год. Родители получают предметы первой необходимости для малыша. С начала акции жителям области вручено порядка 18 тысяч таких подарков.

Кроме того, вместе с первым документом ребенка молодым родителям вручили памятки — Национальные календари профилактических прививок.

Памятка подготовлена Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в рамках нацпроекта «Демография». Она содержит информацию о пользе и необходимости вакцинации и сам календарь прививок — с рождения ребенка и до окончания школы. По словам главы регионального Роспотребнадзора Александра Ломовцева, главная задача — дать людям правдивую информацию. Памятки будут выдаваться всем родителям при регистрации детей. Напечатаны они с запасом — хватит не менее, чем на два года.