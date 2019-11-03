Мощное потепление в ноябре: как избежать проблем со здоровьем

Врачи рассказали, кому может навредить изменение погоды и как с этим бороться.

Синоптики прогнозируют аномальное потепление в Туле на следующей неделе. Температура поднимется до 13 градусов тепла. Терапевты говорят, что такие погодные колебания могут отразиться на здоровье людей.

Изменение погоды, в первую очередь, это перемена атмосферного давления, которая влияет на человека. Меняется кровоток и работа сосудов, артериальное давление. Организм реагирует недомоганием: головными болями, неприятными ощущениями в области грудной клетки, тяжестью в ногах, слабостью.

В основном, такие неприятности со здоровьем касаются пожилых, людей с хроническими заболеваниями, гипертоников и диабетиков, тех, кто страдает вегето-сосудистой дистонией. Также первыми почувствуют недомогание те, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Снизить негативное влияние погодных перемен на здоровье можно. При этом советы многим кажутся банальными, но именно они работают! Соблюдение режима дня и питания, движение, борьба со стрессами – по мнению врачей, помогает именно это. Делайте хотя бы простейшую гимнастику, пейте больше воды, гуляйте. Если у вас есть хронические заболевания, и вам назначены определенные препараты, принимайте их вовремя.