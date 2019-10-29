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Пятиэтажка на выгребной яме в Туле: в подвале – по пояс фекалий и воды
Фото предоставлено автором обращения в редакцию.

Пятиэтажка на выгребной яме в Туле: в подвале – по пояс фекалий и воды

В отходах жизнедеятельности плодятся блохи и мошкара. Находиться там лучше в костюмах химзащиты и противогазах.

В редакцию Myslo обратился один из жителей дома № 52-а на ул. Металлургов в Туле. По словам мужчины, этот дом – общежитие, поэтому управляющие компании не горят желанием брать здание под свое крыло. Причина в ужасном состоянии дома.
 
Это подвал:
 
 
 
«Недавно занимались чисткой подвала. Представитель УК сказал, что рабочих нет, но он готов предоставить костюмы химзащиты с противогазами, а также помочь с вывозом мусора и прислать машину для откачки. В итоге, занимались этим несколько дней —
 
канализация здесь сливается прямо в подвал,
 
предположительно из трубы отопления туда же бьет кипяток, и поэтому в подвале в некоторых местах глубина по пояс», — сообщил читатель.
 
По количеству мусора и тряпья в подвале можно предположить, что здесь некоторое время жили бомжи, но потом «съехали».
 
 
 
Автор обращения в редакцию рассказал, что вычищать подвал без противогазов было невозможно из-за жуткой вони и полчищ мошкары с блохами. Трудились лишь несколько человек из первого подъезда, которые не хотят жить на «инфекционной бомбе», а остальные жильцы общежития сказали, что им эта проблема «до фонаря».
 
 
 
В общей сложности в подполье собрали около полутора десятков больших мешков мусора, а вот как быть с водой — непонятно. Люди надеются, что власти смогут хотя бы немного помочь им привести подвал и коммуникации в порядок.
 
Как объяснил корреспонденту Myslo директор управляющей компании «Евросити» Сергей Рыковский, его организации это общежитие фактически было навязано в рамках доконкурсного управления. Это произошло 10 сентября.
 
Уже при первом осмотре здания стало понятно, что нужно более 200 тысяч рублей только на самый необходимый минимум работ. Деньги брать неоткуда — по выставленным квитанциям на общую сумму в 56 тысяч рублей жильцы дома оплатили лишь чуть более 16 тысяч. По словам Сергея, люди находят деньги в том числе, на спиртное, и другие вещи явно не первой необходимости, а оплачивать услуги ЖКХ не считают нужным. И таких жильцов в общаге большая часть.
 
 
 
«Если работы и ремонт будет оплачивать УК, это убыток. Но ведь я не имею права помогать недобросовестным жильцам дома за счет тех, кто вовремя и в полном объеме оплачивает коммунальные услуги, ответственно относится к своему жилью. Недавно мы установили в подъезде этого общежития стекла, но их уже снова разбили. Вот такие там живут люди!» — привел пример Сергей Рыковский.
 
На 31 октября запланировано собрание, в котором примут участие представители УК, администрации округа и жильцы дома. Будет решаться вопрос о голосовании за перенос капремонта с 2024-2025 года на 2020.
 
По мнению директора УК «Евросити», разрешить сложившуюся ситуацию возможно только при активном включении всех жителей. Но из-за описанного выше отношения значительной части людей к своему жилью и их нежелания платить квартплату этот шанс очень маловероятен.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:20 +5
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