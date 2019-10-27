В Туле пройдет фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре»

Фото из архива Myslo.

4 ноября в Туле состоится ХIII межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре». Всех желающих приглашают в Атриум музейно-выставочного комплекса Тульского кремля с 14.00 до 18.00.

Этот фестиваль традиционно проводится в День народного единства. Мероприятие направлено на развитие дружеских отношений между всеми народами, проживающими в регионе.

Туляки и гости города смогут познакомиться с русской, армянской, татарской, азербайджанской, молдавской, еврейской, немецкой, дагестанской, гагаузской, туркменской, узбекской, грузинской и вьетнамской культурами.

В насыщенной программе фестиваля — выступления творческих коллективов национальных общественных организаций и отдельных исполнителей из Тулы, Тульской, Калужской, Тверской и Московской областей; национальные игры, представление фольклорного театра Петрушки, тематические выставки и мастер-классы.

Танцы и песни с национальным колоритом, экзотика народов Кавказа и Востока, традиционные костюмы, живая инструментальная музыка, праздничная атмосфера подарят вам незабываемые впечатления.

Организаторами фестиваля выступают министерство культуры Тульской области, министерство политики и развития местного самоуправления в Тульской области и Объединение центров развития культуры.

Как фестиваль прошел в прошлом году, смотрите в большом фоторепортаже Myslo здесь.