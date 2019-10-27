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Ребята из спортшколы «Олимп» стали призерами турнира Prague Wrestling Open - 2019

Ребята из спортшколы «Олимп» стали призерами турнира Prague Wrestling Open - 2019

Сергей Шереметьев и Богдан Хабаров привезли в Тулу две медали по греко-римской борьбе.

С 25 по 25 октября в столице Чехии прошел крупный международный турнир по греко-римской борьбе Prague Wrestling Open-2019, в котором приняли участие около 300 спортсменов из России, Белоруссии, Украины, Чехии, США, Дании, Германии, Эстонии, Словакии, Бельгии.
 
Тульскую область представляли двое ребят из спортшколы «Олимп» (поселок Ленинский). По итогам соревнований Сергей Шереметьев занял второе место в весовой категории до 39 кг, а Богдан Хабаров — третье место в весовой категории до 43 кг.
 
Поздравляем наших ребят!
 
Тренеры призеров — Артур Матевосян и Дмитрий Шереметьев.
Галерея
Турнир по греко-римской борьбе «Prague Wrestling Open 2019», Фото: 1
Турнир по греко-римской борьбе «Prague Wrestling Open 2019», Фото: 2
Турнир по греко-римской борьбе «Prague Wrestling Open 2019», Фото: 3
Турнир по греко-римской борьбе «Prague Wrestling Open 2019», Фото: 4
Турнир по греко-римской борьбе «Prague Wrestling Open 2019», Фото: 5
Турнир по греко-римской борьбе «Prague Wrestling Open 2019», Фото: 6
Турнир по греко-римской борьбе «Prague Wrestling Open 2019», Фото: 7
Турнир по греко-римской борьбе «Prague Wrestling Open 2019», Фото: 8
Турнир по греко-римской борьбе «Prague Wrestling Open 2019», Фото: 9
Турнир по греко-римской борьбе «Prague Wrestling Open 2019», Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 08:17 +1
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