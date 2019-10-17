В Туле откроется персональная выставка живописи Александра Майорова

25 октября в Выставочном зале откроется персональная выставка живописи «Оазис Ностальгия» заслуженного художника России, академика Российской академии художеств, почетного гражданина города-героя Тулы Александра Майорова. Торжественное открытие — в 16.30.

Выставочный проект «Оазис Ностальгия» представляет три живописных цикла («Оазис Ностальгия», «Венецианская прогулка», «Пасьянс накануне семнадцатого») и инсталляцию «Волхвы в мастерской», включающую живописные произведения разных лет.

Цикл «Оазис Ностальгия» написан в 2019 году и состоит из девяти живописных произведений, в которых художник обращается к знаковым для него явлениям отечественной и зарубежной культуры ХХ столетия, наиболее ярким впечатлением детства и юности, сыгравшим значимую роль в его становлении.

Циклы «Пасьянс накануне семнадцатого» и «Венецианская прогулка» написаны А. Майоровым в 2016-2018 гг. И если первый — обращение художника к русскому Серебряному веку, его наследию, судьбам его героев, к рубежному для России 1916 году, то во втором художник, избегая шаблонных «туристических» видов Венеции, ведет диалог со зрителем о непреходящих ценностях, великих мастерах, зыбкости границы между человеческой жизнью и вечностью, русском культурном присутствии в одном из самых прекрасных и загадочных городов мира.