новости
новости
Регистрация
В Туле откроется персональная выставка живописи Александра Майорова

В Туле откроется персональная выставка живописи Александра Майорова

На выставку приглашаются все желающие!

25 октября в Выставочном зале откроется персональная выставка живописи «Оазис Ностальгия» заслуженного художника России, академика Российской академии художеств, почетного гражданина города-героя Тулы Александра Майорова. Торжественное открытие — в 16.30.

Выставочный проект «Оазис Ностальгия» представляет три живописных цикла («Оазис Ностальгия», «Венецианская прогулка», «Пасьянс накануне семнадцатого») и инсталляцию «Волхвы в мастерской», включающую живописные произведения разных лет.

Цикл «Оазис Ностальгия» написан в 2019 году и состоит из девяти живописных произведений, в которых художник обращается к знаковым для него явлениям отечественной и зарубежной культуры ХХ столетия, наиболее ярким впечатлением детства и юности, сыгравшим значимую роль в его становлении.

Циклы «Пасьянс накануне семнадцатого» и «Венецианская прогулка» написаны А. Майоровым в 2016-2018 гг. И если первый — обращение художника к русскому Серебряному веку, его наследию, судьбам его героев, к рубежному для России 1916 году, то во втором художник, избегая шаблонных «туристических» видов Венеции, ведет диалог со зрителем о непреходящих ценностях, великих мастерах, зыбкости границы между человеческой жизнью и вечностью, русском культурном присутствии в одном из самых прекрасных и загадочных городов мира.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:25 +2
Другие статьи по темам
Люди
Александр Майоров
Место
Тула
Прочее
выставка живописиперсональная выставкахудожник

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В магазинах «Пятёрочка» появились «Островки безопасности» для потерявшихся людей
В магазинах «Пятёрочка» появились «Островки безопасности» для потерявшихся людей
На сколько в 2020 году вырастут выплаты на первого и второго ребенка?
На сколько в 2020 году вырастут выплаты на первого и второго ребенка?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.