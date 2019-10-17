В магазинах «Пятёрочка» появились «Островки безопасности» для потерявшихся людей

Каждый год в России теряется более 100 тысяч человек – такова статистика поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Большая часть пропавших – это дезориентированные, пожилые люди и дети. Лишь часть из них возвращается домой. Если бы рядом с потерявшимся человеком оказались люди, способные оказать ему квалифицированную помощь, многих трагических случаев можно было бы избежать.

«Островки безопасности», которые теперь есть в каждом магазине «Пятёрочка», выполняют именно эту важную миссию:

здесь помогают потерявшимся людям вернуться домой.

Около 50 000 сотрудников торговой сети после специального обучения умеют определить дезориентированного человека и знают, как ему помочь. Из магазина сигнал поступает на горячую линию Центра поиска пропавших людей (ЦППЛ), специалист которой в зависимости от сложившейся ситуации вызывает скорую помощь, полицию или направляет представителя отряда «Лиза Алерт» в универсам.

Григорий Сергеев, директор Центра поиска пропавших людей и председатель «Лиза Алерт» – Для нас очень важна любая помощь в поиске пропавших, но особое значение имеет взаимодействие с торговой сетью «Пятёрочка». Квалифицированная помощь, которую могут оказать потерявшемуся или дезориентированному человеку в магазине шаговой доступности, позволяет найти и спасти многих людей. Благодаря грамотным действиям даже одного обученного сотрудника магазина мы существенно экономим время и ресурсы на поиски.

«Пятёрочка» – первая торговая сеть, запустившая подобный проект с «Лиза Алерт». В течение пяти месяцев с апреля этого года «островки безопасности» работали в тестовом режиме в московских универсамах сети. За это время в магазины обратились 118 человек, которые потерялись или заблудились, из них 13 оказались в тяжелом состоянии и были срочно госпитализированы. Период тестирования показал, что помощь, которую могут оказать в магазинах, важна и актуальна, поэтому проект масштабировали по всей территории присутствия сети. Теперь «островки безопасности», оборудованные отличительным знаком – оранжевым геолокационным пином – есть более чем в 14500 универсамах сети «Пятёрочка».

«Островки безопасности» есть в 65 регионах России, в том числе более чем в 230 универсамах Тульской области.

Адреса всех магазинов, где оказывают помощь потерявшимся людям, можно найти на специальном портале liza.5ka.ru.

Здесь же можно получить полную информацию о проекте, почитать истории о поиске пропавших людей и присоединиться к числу волонтёров-поисковиков.

Сергей Гончаров, генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» – Забота о людях и участие в общественной жизни городов и населённых пунктов, где работает «Пятёрочка», – важная часть миссии нашей торговой сети. Я очень рад, что коллективы наших магазинов становятся активными членами гражданского общества и могут внести свой вклад в позитивную динамику по возвращению пропавших людей.

Расскажите об «Островках безопасности» детям и пожилым людям. Объясните, что если не удаётся найти дорогу домой, то прийти за помощью можно во все магазины сети «Пятёрочка».