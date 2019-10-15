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Ночью в Петелино загорелись три автомобиля

Ночью в Петелино загорелись три автомобиля

На одной из машин нацарапан крест.

В ночь на 15 октября на ул. Школьной в поселке Петелино произошел пожар. По словам местных жителей, глубокой ночью загорелся припаркованный с торца дома № 1 Opel Astra. К моменту приезда огнеборцев пламя успело повредить две стоявших рядом с ней легковушки — Kia Rio и ВАЗ-2107.

«Я в начале третьего часа гулял во дворе с собакой. И тут услышал хлопок и увидел желтую вспышку. Когда понял, что горит машина, вызвал пожарных. Кого-то постороннего в этот момент рядом не видел. Но, в принципе, где автомобили стоят — там темно было», — рассказал корреспонденту Myslo местный житель.
 
Интересно, что с правой стороны на дверях Opel есть сделанные каким-то острым предметом относительно свежие на вид глубокие царапины в виде креста.
 
 
Пока нет однозначного ответа, было ли ночное происшествие умышленным поджогом, или же в стареньком Opel что-то замкнуло. Причину пожара предстоит установить полицейским и пожарным.
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Ночной пожар в Петелино: огонь повредил три автомобиля, Фото: 1
Ночной пожар в Петелино: огонь повредил три автомобиля, Фото: 2
Ночной пожар в Петелино: огонь повредил три автомобиля, Фото: 3
Ночной пожар в Петелино: огонь повредил три автомобиля, Фото: 4
Ночной пожар в Петелино: огонь повредил три автомобиля, Фото: 5
Ночной пожар в Петелино: огонь повредил три автомобиля, Фото: 6
Ночной пожар в Петелино: огонь повредил три автомобиля, Фото: 7
Ночной пожар в Петелино: огонь повредил три автомобиля, Фото: 8
Ночной пожар в Петелино: огонь повредил три автомобиля, Фото: 9
Ночной пожар в Петелино: огонь повредил три автомобиля, Фото: 10
Ночной пожар в Петелино: огонь повредил три автомобиля, Фото: 11
Ночной пожар в Петелино: огонь повредил три автомобиля, Фото: 12
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:29 +7
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