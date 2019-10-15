Ночью в Петелино загорелись три автомобиля

В ночь на 15 октября на ул. Школьной в поселке Петелино произошел пожар. По словам местных жителей, глубокой ночью загорелся припаркованный с торца дома № 1 Opel Astra. К моменту приезда огнеборцев пламя успело повредить две стоявших рядом с ней легковушки — Kia Rio и ВАЗ-2107.

«Я в начале третьего часа гулял во дворе с собакой. И тут услышал хлопок и увидел желтую вспышку. Когда понял, что горит машина, вызвал пожарных. Кого-то постороннего в этот момент рядом не видел. Но, в принципе, где автомобили стоят — там темно было», — рассказал корреспонденту Myslo местный житель.

Интересно, что с правой стороны на дверях Opel есть сделанные каким-то острым предметом относительно свежие на вид глубокие царапины в виде креста.

Пока нет однозначного ответа, было ли ночное происшествие умышленным поджогом, или же в стареньком Opel что-то замкнуло. Причину пожара предстоит установить полицейским и пожарным.