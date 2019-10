В «Типографии» выступит волгоградская инди-певица «Элли на маковом поле»

В первый альбом вошли композиции всей гаммы чувств — от невозможной любви до острой боли и тягучей тоски — ведущая к заключению: нечего ждать.

История проекта «Элли на маковом поле» началась в 2015 году, когда певица начала выкладывать свои первые песни в Сеть. Простые нежные композиции понравились пользователям, а Виктория обрела несколько тысяч поклонников своего творчества.

Как рассказывает в своих интервью сама певица, она никогда не мечтала о большой славе, музыка была для скорее хобби. Зато сейчас творческий проект «Элли на маковом поле» сотрудничает с крупным музыкальным лейблом Up! Up! Up! который занимается раскруткой инди артистов.



Минувшим летом проект «Элли на маковом поле» принял участие в фестивале «Мы» в Москве. И вот теперь певица отправилась в большой тур по стране, чтобы представить свой дебютный альбом.

Концерт состоится 28 октября. Начало в 20.00.

