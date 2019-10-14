По просьбе жителей на ул. Литейной в Туле обустроят парковку

На городском оперативном совещании рассмотрели возможность переноса парковочных ограждений, установленных рядом с домом № 34 по ул. Литейной.

Ранее на этом участке установили металлические конструкции, которые лишили жителей возможности парковать свои автомобили. Машины стояли либо на тротуаре, либо на проезжей части, мешая проезду транспорта.

После того, как туляки обратились в администрацию, специалисты управления транспорта и дорожного хозяйства начали согласование размещения парковки и изменения конфигурации ограждения. Проблема должна быть решена в течение двух недель после согласования с жителями ближайших домов и Госавтоинспекцией.