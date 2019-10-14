новости
новости
Регистрация
По просьбе жителей на ул. Литейной в Туле обустроят парковку

По просьбе жителей на ул. Литейной в Туле обустроят парковку

Ранее установленное ограждение перенесут, чтобы не создавать неудобств пешеходам.

На городском оперативном совещании рассмотрели возможность переноса парковочных ограждений, установленных рядом с домом № 34 по ул. Литейной.

Ранее на этом участке установили металлические конструкции, которые лишили жителей возможности парковать свои автомобили. Машины стояли либо на тротуаре, либо на проезжей части, мешая проезду транспорта. 

После того, как туляки обратились в администрацию, специалисты управления транспорта и дорожного хозяйства начали согласование размещения парковки и изменения конфигурации ограждения. Проблема должна быть решена в течение двух недель после согласования с жителями ближайших домов и Госавтоинспекцией.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:52 +1
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыобустройство парковкипарковочное пространствоперенос огражденияобращения граждан
Место
Тулаулица Литейная

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На тульской перепелиной ферме не нашлось кюветов для обуви
На тульской перепелиной ферме не нашлось кюветов для обуви
В «Типографии» выступит волгоградская инди-певица «Элли на маковом поле»
В «Типографии» выступит волгоградская инди-певица «Элли на маковом поле»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.