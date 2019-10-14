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Турнир «Золотая осень на тульской земле» определил чемпионов по спортивной аэробике

Турнир «Золотая осень на тульской земле» определил чемпионов по спортивной аэробике

12 и 13 октября в ФОКе на ул. Гагарина в Щекино прошли межрегиональные соревнования, на которые приехали 240 спортсменов.

Межрегиональные соревнования «Золотая осень на тульской земле» проходят в нашем регионе уже в пятый раз. На соревнования приехали атлеты из шести регионов России: Москвы и Московской области, Ярославской, Тамбовской и Владимирской областей, Волгограда, ну и конечно же, в турнире приняли участие и хозяева — спортсмены из Тульской области, которую в этом году представил город Новомосковск.

Наталья Николаевна Ведерникова, председатель Федерации по спортивной аэробике Тульской области:

– Эти соревнования являются промежуточными. В течение года проходят всероссийские старты, и межрегиональные старты как раз являются промежуточными между главными соревнованиями. Впереди у нас Кубок России и в начале ноября — Всероссийские соревнования в Тюмени, наша команда сейчас готовится к этим стартам.

Для Тульского региона спортивная аэробика пока не массовый вид спорта — команда есть только в городе Новомосковске. Там аэробикой занимаются 85 мальчишек и девчонок под руководством двух тренеров — Натальи Ведерниковой и Юлии Фомченковой. Занятия проходят на базе Ледового дворца «Юбилейный».

– В Туле мы только начинаем развивать спортивную аэробику, — говорит Наталья Ведерникова. — В нашем регионе этот вид спорта всего девятый год. Мы на начальном этапе, но будем делать всё для того, чтобы этот вид спорта жил и процветал. Мы проводим много соревнований. Так, в марте в Туле прошло первенство ЦФО, это главные старты перед первенством и чемпионатом России.

Спортивная аэробика — яркий, динамичный, красивый вид спорта. Кстати, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика — одна большая гимнастическая семья.

– Наш вид спорта объединяет в себе спортивную гимнастику, художественную гимнастику и акробатику, в нем присутствуют элементы из этих видов спорта. Спортивная аэробика отличается особой динамичностью, все упражнения выполняются под быструю, ритмичную музыку. Отличительной особенностью являются аэробные дорожки — шаги, на основании которых составляются связки. Между связками присутствуют акробатические и гимнастические элементы.

Спортсмены выступают в номинациях: соло девочки и соло мальчики в разных возрастных категориях, смешанные пары, тройки, группы (пятерки), танцевальная гимнастика (6-8 человек). Это не олимпийский вид спорта, но он внесен в Универсиаду и Всемирные игры.

– Наши спортсмены на всех соревнованиях выглядят достойно, — улыбается Наталья Ведерникова. — На крупных стартах, таких как первенство и чемпионат России, пробиваться сложно. Там лидирующие позиции занимают спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Но на Всероссийских стартах мы всегда в призах. Одна наша спортсменка, Есения Федорченко, уже в сборной Санкт-Петербурга, мы ее туда перевели. Отдавать было жалко, но она всегда была первая на российских стартах и сейчас достойно представляет Россию на международных турнирах, готовится к стартам в Болгарии.

Тренер-преподаватель по спортивной аэробике Юлия Фомченкова (Новомосковск):

– Мы сегодня представляем 30 спортсменов — 25 девочек и 5 мальчиков. Тренировки у ребят регулярные, перед соревнованиями — каждый день минимум по два часа. Для успешной спортивной карьеры очень важно соблюдать здоровое питание, никаких сладостей, фастфудов. Приходится за детьми строго следить. Более взрослые ребята уже осознанно подходят к этому вопросу. Хорошо, когда родители всё понимают и поддерживают требования тренеров. К сожалению, так бывает не всегда.

13-летний Максим Максимов — лидер новомосковской команды среди мальчиков. Спортивной аэробикой он занимается уже семь лет. У молодого человека уже есть официальное звание «Лучший спортсмен 2018−2019 года», которое ему присудили в родном Новомосковске.

– Меня сюда привела мама. Сначала я занимался, потому что она так хотела, а потом я сам полюбил этот спорт и теперь занимаюсь для себя, с удовольствием. Мне нравится, что это динамичный спорт, красивый, подвижный и сложный. Сложность в подкачках, акробатике, некоторых элементах. У меня в копилке очень много разных медалей. Я мечтаю стать мастером спорта по спортивной аэробике, это возможно в 18 лет.

Маше Сидорчук 10 лет, спортивной аэробикой девочка занимается уже третий год:

– Однажды подружка пригласила меня прийти посмотреть на соревнования. Я пришла, и мне очень понравилось то, что я увидела. Спортивная аэробика очень красивая! Я раньше занималась художественной гимнастикой, там мне не так нравилось. Чтобы быть в хорошей форме, я очень редко ем чипсы и сухарики, стараюсь есть больше овощей и фруктов. У меня уже около 30 медалей, есть и золотые. Мечтаю сдать норматив кандидата в мастера спорта.

10-летняя Оля Мартынова половину своей жизни посвятила спортивной аэробике:

– На занятия меня привела мама, я очень быстро втянулась и теперь без этого спорта уже не могу. Мне больше всего понравились и запомнились соревнования «АэроСочи-2019». Мы показывали там большую фестивальную программу. Медалей у меня уже очень много, мечтаю в будущем стать мастером спорта.

Бабушка Оли, Татьяна Николаевна Мартынова, с внучкой во многих поездках: Тюмень, Чебоксары, Калининград, Сочи… Татьяна Мартынова с удовольствием помогает на выездах тренерам:

– Для девочки этот вид спорта очень подходит. Спортивная гимнастика напугала своими снарядами — брусья, бревно — это очень травмоопасно. А здесь пол близко, хотя он тоже очень твердый. Спорт оказался очень динамичным и очень красивым. Я горжусь своей старшей внучкой Олей, и младшую внучку мы тоже отдали в спортивную аэробику.

12-летняя Елизавета Евстафьева в спорте уже восемь лет:

– Я каждый день на тренировках учусь чему-то новому, и это так здорово! У нас очень дружный коллектив, мы все друг к другу хорошо относимся. Сколько у меня медалей, не могу сказать, их очень много, потому что мы много ездим и соревнуемся. Помню свои первые соревнования, мне было шесть лет, я заняла третье место. Это было в Новомосковске, и я до сих пор помню радость, которую испытала. Мечтаю выиграть чемпионат мира и чтобы спортивная аэробика стала олимпийским видом спорта.

По итогам соревнований «Золотая осень на тульской земле» спортсмены из Новомосковска показали хорошие результаты.

В возрастной категории 6-8 лет группа заняла третье место, в категории 9-11 лет в танцевальной гимнастике — второе. Артем Краснослободцев в паре с Полиной Антоновой выиграли серебро.

В возрастной категории 12-14 лет Максим Максимов стал вторым, Андрей Шабаев — третьим. Пара Андрей Шабаев и Лиза Евстафьева выиграли серебро. Тройка — Максим Максимов, Андрей Шабаев и Лиза Евстафьева — также выиграли серебро.

В командном зачете новомосковцы заняли первые места — в возрастной категории 6-8 и 9-11 лет.

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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:56 +1
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