Поисковики нашли в Тульской области останки двух бойцов Красной армии

Поисковики преполагают, что красноармейцы погибли от близкого разрыва крупнокалиберного боеприпаса.

10 октября в Арсеньевском районе были обнаружены останки двух бойцов Красной армии. Об этом Myslo рассказал командир поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков.

Михаил Булдаков – При бойцах найдены остатки амуниции, планка медали «За отвагу» или «За боевые заслуги» с фрагментом гимнастерки и капсула ЛОЗа (личный опознавательный знак. – Прим. авт.). Судя по состоянию останков (множественные переломы и следы осколочных повреждений), красноармейцы погибли от близкого разрыва крупнокалиберного боеприпаса.

Поисковики ведут работы в рамках стартовавшего в Тульской области 10 октября осеннего этапа «Вахты памяти — 2019» ДОСААФ РФ. В экспедиции принимают участия поисковые отряды «Штурм», «Эскадрон», «Выступ 1942», «Поисковый отряд им. Э. Л. Головина».