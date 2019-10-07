На фестивале «PROстранство» пройдут мастер-классы от ведущих хореографов мира

Публикуем расписание занятий:

10.00−11.30 Open Work (14+) — Ассаи Самба (Франция) — работа с телом, пространством и музыкой. Настоящее доказательство, что танец — это весело. Работа с опытным танцовщиком, который всеми силами передаст свою энергию ученикам.



11.30−13.00 Технический класс (14+) — Александр и Виктория Исаковы-Янчевские (Москва) — движения тела на уровне инстинктов, близко к повадкам животного: естественно, сильно, мягко. Класс основан на реактивном переключении внимания. Работа с пространством, скоростью движения, а также переход от состояния равновесия к падению, от статики к динамике.



13.00−14.30 Hip-hop Junior (9−14 лет) — Ассаи Самба (Франция) — комбинация эстетики, динамики и энергии, настоящее шоу, рождаемое в танце. Возможность опробовать разные техники даже новичкам в хип-хопе.



14.30−16.00 Contemporary Kids (5−8 лет) — Ассаи Самба (Франция) — танец — это игра, поиск естественного движения, рождаемого изнутри. Динамика и энергия в танце. Ассаи знает, как влюбить ребёнка в танец. Ни один маленький танцор не останется равнодушным.



16.00−17.30 Партнеринг (14+) — Александр и Виктория Исаковы-Янчевские (Москва) — качественное изменение навыков: от «поддержки» к «дуэту в потоке», принцип бесконечного, постоянного движения в паре.



17.30−19.00 Африка (9+) — Ассаи Самба (Франция) — возможность познакомиться с культурой Африки через танец, традиционные движения и музыку.

На все мастер-классы действует предварительная запись по электронной почте prostranstvo-festival@yandex.ru.

Купить билеты на мероприятия фестиваля «PROстранство» можно в любой точке продаж Myslo-кассы или с помощью красной кнопки.

Напомним, фестиваль откроется 11 октября и продлится четыре дня. Гостей ждут перформансы, мастер-классы от лучших хореографов мира и яркие танцевальные номера на финальном показе.

Торжественное открытие фестиваля состоится 11 октября в 19.00 в фотостудии Grange 2.0 (территория «Искры»).

На открытии выступит приглашённый гость — французский хореограф Ассаи Самба, профессор хореографии, главный балетмейстер Парижской школы искусств.

В рамках творческого вечера вы познакомитесь с участниками фестиваля, сможете побеседовать с организаторами и задать вопросы членам международного жюри.



Вы станете свидетелями яркого перформанса, почувствуете особую атмосферу этого хореографического праздника.



Если вам интересно необычное искусство, если хочется проникнуть за кулисы театра танца, если вы неравнодушны к современной хореографии, добро пожаловать в наше «PROстранство»!

Вход на церемонию открытия свободный.