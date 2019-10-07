Новое реалити-шоу: столько Охлобыстиных вы ещё не видели!

Фото предоставлены телеканалом ТВ-3.

Звезда ситкома «Интерны», временно отстраненный от проведения служб священник и один из самых экстравагантных артистов нашего времени, уроженец Тульской области Иван Охлобыстин впервые приглашает зрителей за порог своего дома в новом реалити-шоу «Охлобыстины», которое стартует 25 октября в 19.00 на ТВ-3 и будет выходить раз в неделю по пятницам.

«Семья — это святое» — таков девиз шоу «Охлобыстины», которое покажет всему миру, как живёт одно из самых необычных семейств российского шоу-бизнеса.

У Ивана Охлобыстина — «тушинского панка», как он сам себя называет — шестеро детей в возрасте от 13 до 23 лет: Савва, Иоанна, Василий, Варвара, Евдокия и Анфиса. И к каждому из них нужен свой подход. А ещё у него удивительные отношения с женой Оксаной Арбузовой — актрисой, когда-то сыгравшей главную роль в фильме «Авария — дочь мента».

К ней Иван Иванович обращается не иначе как «матушка». Каково быть замужем за известным артистом, хранить ему верность на протяжении четверти века и успевать воспитывать шестерых детей? Как сам Иван Иванович Охлобыстин умудряется найти общий язык со взрослыми дочерьми и как приучает к труду и дисциплине младших сыновей? Кто вообще в их семье занимается хозяйством, ходит по магазинам, водит машину и ремонтирует всё, что ломается?

Какие традиции поддерживаются в их семье? Как они проводят выходные и как часто собираются все вместе? Всё это можно будет узнать в шоу «Охлобыстины».

«Заходи, ТВ-3! Прощай, личная жизнь!» — Иван Охлобыстин приглашает всех желающих к себе в гости. 24 часа в сутки, семь дней в неделю его жизнь будет под прицелом камер, и зрители своими глазами смогут убедиться, что «безумная семейка», как характеризует её сам Охлобыстин, способна дать фору даже всемирно известным «Семейству Кардашьян» и «Семейке Осборнов».

– Вы увидите в этом шоу то, чего никогда не видели, — мою прекрасную, мою нежную, мою красивую, мою умную, мою клёвую семью! До встречи на ТВ-3! — говорит Иван Охлобыстин.