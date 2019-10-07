Пьяный за рулем: за минувшие выходные в Тульской области задержаны 36 водителей

В ходе проведения профилактических мероприятий, а также в ходе надзорной деятельности сотрудников ГИБДД 4, 5 и 6 октября были выявлены 36 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.

Их них 20 человек привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 15 – по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Также был выявлен один водитель, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых, судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.