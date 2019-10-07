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Пьяный за рулем: за минувшие выходные в Тульской области задержаны 36 водителей

Пьяный за рулем: за минувшие выходные в Тульской области задержаны 36 водителей

О задержаниях сообщили в областном УГИБДД.

В ходе проведения профилактических мероприятий, а также в ходе надзорной деятельности сотрудников ГИБДД 4, 5 и 6 октября были выявлены 36 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.
 
Их них 20 человек привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 15 – по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
 
Также был выявлен один водитель, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
 
По всем указанным фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых, судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.
 
 

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

В случае повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

 

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