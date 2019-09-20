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Погода в Туле 21 сентября: утренний мороз, дождь и ветер

Погода в Туле 21 сентября: утренний мороз, дождь и ветер

В регионе ожидается облачность с прояснениями и пониженное давление.

Согласно прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу будет облачно с прояснениями.

Местами небольшие осадки (до 1 мм за сутки). Ветер северо-западный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от нуля до плюс пяти градусов. Ночью и утром местами заморозки до -2. Днём до +12. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:00 +4
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