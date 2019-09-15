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В Туле выступила певица Варвара
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле выступила певица Варвара

Концерт был приурочен к празднованию Дня Тульской области.

14 сентября во всех районных центрах состоялись торжества, посвященные Дню Тульской области.

На протяжении всего дня в областном центре работали различные концертные площадки. В Тульском кремле прошла Первая Всероссийская ярмарка мастеров «Тула – мастерская России». На улице Металлистов в рамках завершения летнего туристического сезона «Тула. Лето. Море путешествий» работали интерактивные площадки. А на Казанской набережной прошел молодежный АРТ-фестиваль «Тульский формат».

Одним из главных праздничных событий стало выступление известной российской исполнительницы Варвары на сцене Тульского кремля.

Музыкальный стиль певицы определяют как альтернативный этно-поп, с элементами классической музыки и инди. В своих песнях Варвара использует этнические инструменты.

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