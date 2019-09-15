Жители тульского поселка Молодежный несколько лет обходятся без водоснабжения

Пока частный сектор не входит в муниципальные программы по строительству сетей, и жителям предлагают построить водопровод за свой счет.

В редакцию Myslo обратились жители частного сектора на ул. Садовой в поселке Молодежный. Они рассказали, что в их домах никогда не было водоснабжения. Речь идет не просто о просто о перебоях, а о полном отсутствии воды: сюда не проведен водопровод, здесь нет колонок, и подвоз никто не осуществляет.

Любовь Червакова - Проблемы есть в 32 домах, начиная прямо от дороги. Генплан застройки был разработан еще в 1990 годах, но по-прежнему никто не озаботился обеспечением людей самыми необходимыми ресурсами, — говорит местная жительница Любовь Червакова. — А у нас здесь живут и семьи с детьми, и инвалиды, и пенсионеры. Мы все выживаем как можем: привозим воду из города, заказываем ее в частных компаниях. А это стоит немало: в месяц к нам приезжают 3−4 машины воды, в каждой по 4 кубометра, а один кубометр стоит 1000 рублей. Так в месяц у нас уходит на это 12 000 рублей. Стирать вещи возим в квартиру в Тулу. А летом собираем дождевую воду в большую бочку и используем для хозяйственных нужд.

Жители обращались в администрацию, звонили даже на горячую линию Президента. Но так и не смогли решить проблему.

- Нам отвечают, что мы должны обратиться со своей проблемой в водоканал. Сложность в том, что водоканал прокладывать нам трубы не собирается. Эта организация обслуживает сети, которые арендует у муниципалитета, - поясняет Любовь Червакова. - Получается, выход один: строить водопровод самим. Ближайший находится в 600 метрах от нас. Специалисты посчитали: протягивание общей трассы до микрорайона обойдется жителям минимум в 10 миллионов рублей. Плюс водопровод нужно развести по домам. То есть каждому собственнику нужно выложить около полумиллиона рублей за такую привычную для всех возможность пользоваться водой. Таких денег у многих жителей нет.

По словам жителей, сложность еще и в том, делать колодцы на участке бесполезно. Некоторые пытались даже делать скважины, но вода оказалась ужасного качества.

- Сосед вырыл скважину, но пользоваться ею не может: вода содержит много железа, ее не берет ни один фильтр, так что с ресурсами нам тут не повезло, - рассказывают жители. - Нам обидно, что все вокруг говорят о программе «Чистая вода», но до нас она так и не дошла. Мы считаем, что нарушены все основные наши права на бесперебойное получение коммунальных услуг по водоснабжению и благоприятные условия для жизни. Просим власть обратить на нас внимание!

После такого обращения Myslo направил в администрацию Тулы запрос с просьбой прояснить сложившуюся ситуацию.

Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин: