Жители тульского поселка Молодежный несколько лет обходятся без водоснабжения
Пока частный сектор не входит в муниципальные программы по строительству сетей, и жителям предлагают построить водопровод за свой счет.
В редакцию Myslo обратились жители частного сектора на ул. Садовой в поселке Молодежный. Они рассказали, что в их домах никогда не было водоснабжения. Речь идет не просто о просто о перебоях, а о полном отсутствии воды: сюда не проведен водопровод, здесь нет колонок, и подвоз никто не осуществляет.
Любовь Червакова
- Проблемы есть в 32 домах, начиная прямо от дороги. Генплан застройки был разработан еще в 1990 годах, но по-прежнему никто не озаботился обеспечением людей самыми необходимыми ресурсами, — говорит местная жительница Любовь Червакова. — А у нас здесь живут и семьи с детьми, и инвалиды, и пенсионеры. Мы все выживаем как можем: привозим воду из города, заказываем ее в частных компаниях. А это стоит немало: в месяц к нам приезжают 3−4 машины воды, в каждой по 4 кубометра, а один кубометр стоит 1000 рублей. Так в месяц у нас уходит на это 12 000 рублей. Стирать вещи возим в квартиру в Тулу. А летом собираем дождевую воду в большую бочку и используем для хозяйственных нужд.
Жители обращались в администрацию, звонили даже на горячую линию Президента. Но так и не смогли решить проблему.
- Нам отвечают, что мы должны обратиться со своей проблемой в водоканал. Сложность в том, что водоканал прокладывать нам трубы не собирается. Эта организация обслуживает сети, которые арендует у муниципалитета, - поясняет Любовь Червакова. - Получается, выход один: строить водопровод самим. Ближайший находится в 600 метрах от нас. Специалисты посчитали: протягивание общей трассы до микрорайона обойдется жителям минимум в 10 миллионов рублей. Плюс водопровод нужно развести по домам. То есть каждому собственнику нужно выложить около полумиллиона рублей за такую привычную для всех возможность пользоваться водой. Таких денег у многих жителей нет.
По словам жителей, сложность еще и в том, делать колодцы на участке бесполезно. Некоторые пытались даже делать скважины, но вода оказалась ужасного качества.
- Сосед вырыл скважину, но пользоваться ею не может: вода содержит много железа, ее не берет ни один фильтр, так что с ресурсами нам тут не повезло, - рассказывают жители. - Нам обидно, что все вокруг говорят о программе «Чистая вода», но до нас она так и не дошла. Мы считаем, что нарушены все основные наши права на бесперебойное получение коммунальных услуг по водоснабжению и благоприятные условия для жизни. Просим власть обратить на нас внимание!
После такого обращения Myslo направил в администрацию Тулы запрос с просьбой прояснить сложившуюся ситуацию.
Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин:
Владислав Галкин
- Земельные участки для строительства жилых домов по улице Садовая в поселке Молодежный приобретались в частном порядке. На момент приобретения жителям было известно, что на данных земельных участках подведение коммуникаций не предполагалось. В каждом доме по вышеуказанной улице имеются колодцы. На территории деревни Медвенка в шаговой доступности имеется централизованная водопроводная сеть с водоразборными колонками (100–150м.).
Мероприятия по водоснабжению пос. Молодежный муниципального образования город Тула в муниципальной программе муниципального образования город Тула «Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» на 2016-2021гг. с целью их дальнейшей реализации за счет средств бюджета муниципального образования город Тула в настоящее время не предусмотрены.
Администрацией города Тулы направлено обращение в адрес Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Тульской области с просьбой о включении улицы Садовой в поселке Молодежный в программу «Чистая вода».
Жителям разъяснено, что в районе ул. Садовая проходят сети водопровода, технологически связанные с муниципальными сетями, построенные и эксплуатируемые абонентами. Подключение от данных сетей возможно при наличии соглашения на подключение от абонентов, эксплуатирующих их. Также в районе ул. Парковая проходит муниципальный водовод Д=500 мм., эксплуатируемый АО «Тулагорводоканал». Для подключения к централизованному водоснабжению возможно обратиться за техническими условиями в АО «Тулагорводоканал» или к собственникам частной линии водопровода.