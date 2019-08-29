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Мир, любовь и музыка: в Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock

Мир, любовь и музыка: в Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock

Организаторы мероприятия обещают невероятное путешествие в романтическое лето 1969-го года.

Полвека назад на одной из ферм в американском штате Нью-Йорк прошел фестиваль Woodstock. Без преувеличения, это было одно из эпохальных событий в истории рок-музыки — всего за три дня площадку посетило около полумиллиона зрителей! На сцене выступали Jimi Hendrix, Carlos Santana, The Who, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Sly & the Family Stone и многие другие культовые исполнители, чье творчество известно даже сейчас, спустя столько десятилетий. Ну, а сам фестиваль символом конца «эры хиппи» и начала сексуальной революции.
 
 
Продюсерский центр Игоря Сандлера предлагает отдать дань уважения этому грандиозному мероприятию и объединиться идеями пацифизма, мирной романтики, а также «духом Вудстока». Всех желающих приглашают на фестиваль Russian Woodstock, который пройдет 14 сентября на территории комплекса «Золотой город». В списке выступающих ЧетМен, Черный кофе, Michael Night, Alex Carlin band and Elliot cahn and Barry melton, Prana, Линда, Fabulous Human Being, Лариса Долина feat Gypsy Jack, Sandler feat и другие музыканты. Вход — свободный!
 
 
На посвященной Russian Woodstock пресс-конференции Игорь Сандлер объяснил, почему он решил организовать этот фестиваль. По его мнению, политики разъединяют, а музыка объединяет, поэтому с помощью Russian Woodstoc он хочет «перекинуть два мостика» — объединить две великие державы, Россию и Америку, а также связать 60−70-е годы и современность.
 
 
 

Игорь Сандлер, продюсер

- Будет петь Долина Лариса. Все меня спрашивают — как это — Долина и рок-н-ролл? Но, просто никто не знает, что Долина — потрясающий джазовый музыкант. Она будет петь Led Zeppelin, она будет петь Janis Joplin, причем вместе с группой Gypsy Jack. Это уникальные музыканты — старая гвардия. Будет Анечка Королева, которая джаз поет так, что душа на разрыв…

Для гостей музыкального события организуют бесплатный трансфер из Москвы и Тулы. На фестивале в Тульской области выступят более 50 групп, в том числе это будут музыканты из Германии, Дании, США, Греции и Кубы. Кроме того, участники поборются за призы, главный из которых — уникальная уменьшенная копия гитары Джими Хендрикса, сделанная из золота, янтаря, бивня мамонта и хрусталя, в обрамлении дерева возрастом 2,5 тысячи лет!
 
 

Организаторы фестиваля выразили благодарность губернатору Алексею Дюмину и правительству Тульской области за помощь в подготовке мероприятия.

Галерея
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 1
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 2
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 3
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 4
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 5
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 6
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 7
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 8
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 9
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 10
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 11
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 12
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 13
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 14
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 15
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 16
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 17
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 18
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 19
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 20
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 21
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 22
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 23
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 24
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 25
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 26
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 27
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 28
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 29
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 30
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 31
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 32
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 33
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 34
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 35
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 36
В Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock, Фото: 37
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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