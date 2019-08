Мир, любовь и музыка: в Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock

Полвека назад на одной из ферм в американском штате Нью-Йорк прошел фестиваль Woodstock. Без преувеличения, это было одно из эпохальных событий в истории рок-музыки — всего за три дня площадку посетило около полумиллиона зрителей! На сцене выступали Jimi Hendrix, Carlos Santana, The Who, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Sly & the Family Stone и многие другие культовые исполнители, чье творчество известно даже сейчас, спустя столько десятилетий. Ну, а сам фестиваль символом конца «эры хиппи» и начала сексуальной революции.

Продюсерский центр Игоря Сандлера предлагает отдать дань уважения этому грандиозному мероприятию и объединиться идеями пацифизма, мирной романтики, а также «духом Вудстока». Всех желающих приглашают на фестиваль Russian Woodstock, который пройдет 14 сентября на территории комплекса «Золотой город». В списке выступающих ЧетМен, Черный кофе, Michael Night, Alex Carlin band and Elliot cahn and Barry melton, Prana, Линда, Fabulous Human Being, Лариса Долина feat Gypsy Jack, Sandler feat и другие музыканты. Вход — свободный!

На посвященной Russian Woodstock пресс-конференции Игорь Сандлер объяснил, почему он решил организовать этот фестиваль. По его мнению, политики разъединяют, а музыка объединяет, поэтому с помощью Russian Woodstoc он хочет «перекинуть два мостика» — объединить две великие державы, Россию и Америку, а также связать 60−70-е годы и современность.

Игорь Сандлер, продюсер - Будет петь Долина Лариса. Все меня спрашивают — как это — Долина и рок-н-ролл? Но, просто никто не знает, что Долина — потрясающий джазовый музыкант. Она будет петь Led Zeppelin, она будет петь Janis Joplin, причем вместе с группой Gypsy Jack. Это уникальные музыканты — старая гвардия. Будет Анечка Королева, которая джаз поет так, что душа на разрыв…

Для гостей музыкального события организуют бесплатный трансфер из Москвы и Тулы. На фестивале в Тульской области выступят более 50 групп, в том числе это будут музыканты из Германии, Дании, США, Греции и Кубы. Кроме того, участники поборются за призы, главный из которых — уникальная уменьшенная копия гитары Джими Хендрикса, сделанная из золота, янтаря, бивня мамонта и хрусталя, в обрамлении дерева возрастом 2,5 тысячи лет!

Организаторы фестиваля выразили благодарность губернатору Алексею Дюмину и правительству Тульской области за помощь в подготовке мероприятия.