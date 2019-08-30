новости
новости
Регистрация
Стали известны подробности убийства молодой женщины под Ясногорском
Фото из соцсетей

Стали известны подробности убийства молодой женщины под Ясногорском

Обвинение по уголовному делу предъявлено двум мужчинам.

Двое жителей Ясногорского района задержаны за убийство 26-летней Натальи И. По данным регионального Следственного комитета, преступление было совершено вечером 26 августа, неподалеку от деревни Череуга. Предполагается, что сначала жертву начал избивать один мужчина, а затем к нему присоединился его приятель.
 
«Совместными преступными действиями они причинили потерпевшей множественные телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия. По факту произошедшего был незамедлительно организован выезд следственно-оперативной группы на место происшествия, в том числе и следователя-криминалиста следственного управления», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Myslo удалось выяснить некоторые неофициальные подробности случившегося. По одной из версий, недавно Наталья И. рассталась со своим сожителем. При этом мужчина заявил ей, что она никому не нужна, «еще, мол, побегаешь за мной».
Женщина в ответ опубликовала на своей страничке в соцсети оскорбительный для своего бывшего кавалера статус с предложением снизить самооценку.
Через некоторое время «бывший» пригласил Наталью И. отдохнуть в компании с двумя своими приятелями и заодно обсудить перспективу дальнейших отношений.
 
 
Предполагается, что после некоторого количества выпитого мужчина попытался силой овладеть женщиной, но у него ничего не получилось. По этому поводу Наталья отпустила едкое замечание. Мужчина набросился на нее с кулаками. Затем к избиению присоединился его друг, а вот третий знакомый решил уйти, оставив жертву наедине с двумя озверевшими от спиртного мужчинами.
 
 
В настоящее время убийцам предъявлено обвинение и они заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:38 +7
Другие статьи по темам
Событие
убийство105 УК РФжестокость
Место
Тульская областьЯсногорский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как отметят День города в тульских парках
Как отметят День города в тульских парках
Мир, любовь и музыка: в Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock
Мир, любовь и музыка: в Тульской области пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.