Стали известны подробности убийства молодой женщины под Ясногорском

Фото из соцсетей

Двое жителей Ясногорского района задержаны за убийство 26-летней Натальи И. По данным регионального Следственного комитета, преступление было совершено вечером 26 августа, неподалеку от деревни Череуга. Предполагается, что сначала жертву начал избивать один мужчина, а затем к нему присоединился его приятель.

«Совместными преступными действиями они причинили потерпевшей множественные телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия. По факту произошедшего был незамедлительно организован выезд следственно-оперативной группы на место происшествия, в том числе и следователя-криминалиста следственного управления», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Myslo удалось выяснить некоторые неофициальные подробности случившегося. По одной из версий, недавно Наталья И. рассталась со своим сожителем. При этом мужчина заявил ей, что она никому не нужна, «еще, мол, побегаешь за мной».

Женщина в ответ опубликовала на своей страничке в соцсети оскорбительный для своего бывшего кавалера статус с предложением снизить самооценку.

Через некоторое время «бывший» пригласил Наталью И. отдохнуть в компании с двумя своими приятелями и заодно обсудить перспективу дальнейших отношений.

Предполагается, что после некоторого количества выпитого мужчина попытался силой овладеть женщиной, но у него ничего не получилось. По этому поводу Наталья отпустила едкое замечание. Мужчина набросился на нее с кулаками. Затем к избиению присоединился его друг, а вот третий знакомый решил уйти, оставив жертву наедине с двумя озверевшими от спиртного мужчинами.

В настоящее время убийцам предъявлено обвинение и они заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.