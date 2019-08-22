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Лесовой и Ломовицкий вызваны в молодежную сборную России
Фото из архива Myslo.

Лесовой и Ломовицкий вызваны в молодежную сборную России

Об этом сообщает Российский футбольный союз.

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы-2021. Игра с Сербией состоится 6 сентября, с Болгарией — 10 сентября.

Всего в список вошли 23 футболиста. Среди них два игрока тульского «Арсенала» — 21-летние Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий. Оба являются полузащитниками.

Команда соберется вместе 1 сентября на базе в Новогорске, а 4 числа отправится в Саранск. На следующий день после игры с Сербией, 7 сентября, россияне вылетят в Софию.

Полный список футболистов, вызванных в сборную:

вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).

защитники: Юрий Горшков («Чертаново» Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Никита Калугин («Сочи»), Иван Лапшов («Локомотив» Москва), Николай Рассказов («Спартак» Москва), Данил Степанов («Рубин» Казань).

полузащитники: Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Артем Голубев («Уфа»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА Москва), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба — «Арсенал» Тула), Леон Мусаев («Зенит» Санкт-Петербург), Магомед-Шапи Сулейманов, Данила Уткин (оба — «Краснодар»), Роман Тугарев («Локомотив» Москва).

нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо» Москва), Иван Игнатьев («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:50 0
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