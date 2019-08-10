В Тульской области прошла «Епифанская ярмарка»
Межрегиональный фестиваль открылся накануне Медового Спаса.
10 августа на центральной площади Епифани прошел межрегиональный фестиваль «Епифанская ярмарка». В торговых рядах было можно продегустировать и купить разные сорта меда свежего урожая с тульских пасек и хозяйств соседних регионов, а также принять участие в чемпионате Епифани по пчеловодству.
На празднике работала выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества. Народные умельцы проводили мастер-классы для гостей.
В концертной программе «На Дону стоим! Дон славим!» приняли участие лучшие детские и взрослые фольклорные коллективы Тульской области и других регионов.
Вечером на главной сцене был запланирован большой праздничный концерт «Гуляй, город!».
«С каждым годом фестиваль становится масштабнее, появляются все новые и новые площадки. Отрадно, что в преддверии подготовки к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты, фестиваль осветил еще одну славную страницу истории Епифани как города-крепости, оборонявшего южное пограничье Российского государства. Стрельцы и казаки в степи, у подножия Засечной черты, несли сторожевую службу и следили за сохранностью оборонительного засечного пояса», — гласил приветственный адрес заместителя председателя правительства Тульской области Ольги Гремяковой, зачитанный на церемонии открытия.