За месяц в Тульской области потушили 368 пожаров

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По данным МЧС, в прошлом месяце пожарно-спасательные подразделения выезжали на 1207 вызовов и ликвидировали 368 пожаров.



Кроме того, для проведения аварийно-спасательных работ, ликвидации последствий ДТП, оказание помощи населению и организациям совершено 284 выезда.



Статистика гласит, что сотрудники отделов и отделений надзорной деятельности в июле 2019 года в области пожарной безопасности провели 89 плановых и 135 внеплановых проверок, вручили 197 предписаний и выявили 851 нарушение.