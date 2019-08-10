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За месяц в Тульской области потушили 368 пожаров
Фото из архива Myslo

За месяц в Тульской области потушили 368 пожаров

Накануне тульские спасатели подвели итоги своей работы в июле этого года

По данным МЧС, в прошлом месяце пожарно-спасательные подразделения выезжали на 1207 вызовов и ликвидировали 368 пожаров.

Кроме того, для проведения аварийно-спасательных работ, ликвидации последствий ДТП, оказание помощи населению и организациям совершено 284 выезда.

Статистика гласит, что сотрудники отделов и отделений надзорной деятельности в июле 2019 года в области пожарной безопасности провели 89 плановых и 135 внеплановых проверок, вручили 197 предписаний и выявили 851 нарушение.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 21:01 +5
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