Борьба за участки для многодетных в Туле: полиция изъяла в МИЗО документы

А прокуратура нашла нарушения в порядке рассмотрения заявлений. Проверка еще не окончена.

Как стало известно Myslo, прокуратура Тульской области заинтересовалась спором многодетной семьи Белоуховых и министерства имущественных и земельных отношений. Об этой истории мы недавно рассказывали.

Вкратце напомним суть. Положенный семье Белоуховых участок у них буквально увели из-под носа, как только семья подготовила на него все документы. Белоуховы уверены: документы подтасовали в МИЗО, вовремя подсунув заявление конкурентов на уже готовую землю.

Семья нашла пустой участок в Центральном районе Тулы и с декабря прошлого года собирала на него документы, тратя личные средства, время и нервы. Сформировали участок аж с переносом так называемой «красной линии», 4 июня 2019 года провели общественные слушания. 6 июня подали заявление в МИЗО и… через некоторое время получили отказ: якобы 5 июня другая семья успела подать документы на эту же землю. Всего на день раньше.

Белоуховы уверены: здесь что-то нечисто. По их словам, в МИЗО знали, что они оформляют этот участок, уже более полугода.

– Я считаю, что они просто взяли точки границ участка с наших документов и подложили в документы других заявителей, — говорит Светлана Белоухова. — Уж очень вовремя они появились! За несколько дней сделать такой объем работ и согласований нереально, а вот если бы кто-то занимался оформлением бумаг на один и тот же участок параллельно с нами, об этом бы знали и в администрации, и, конечно же, в самом МИЗО.

Белоуховы подали в суд иск о признании отказа недействительным и написали жалобу в прокуратуру области.

Как стало известно Myslo, после нашей публикации в прокуратуре инициировали проверку.

Также ситуацией заинтересовались в полиции. Сотрудники УМВД изъяли в министерстве все документы, касающиеся спора.

Судя по документам, предоставленным судом, по вопросу предоставления в собственность бесплатно земельного участка в районе улиц Карла Либкнехта и Розы Люксембург в МИЗО обратились и Белоуховы, и Станиславчук . Заявление Станиславчук о предварительном согласовании предоставления в собственность бесплатно земельного участка площадью 1500 кв. м для индивидуального жилищного строительства было датировано 5 июня 2019 года. По этому заявлению в МИЗО издали распоряжение о т 21 июня о предварительном согласовании участка и утверждении схемы его расположения.

12 июля МИЗО распорядилось участок передать в собственность семье Станиславчук, а Белоуховым отказали.

Проверка, проведенная прокуратурой области, показала, что при рассмотрении заявлений Станиславчук и принятии решений по вопросам предоставления земельного участка МИЗО были допущены нарушения земельного законодательства, выразившиеся в несоблюдении сроков и порядка разрешения заявлений.

Представление министру имущественных и земельных отношений Тульской области уже подготовлено. Но ограничатся ли правоохранители только им? Пострадавшая семья надеется, что нет.

– Подтасовка документов очевидна, — говорит Светлана Белоухова. — Документы, якобы поданные в МИЗО нашими конкурентами, явно делали задним числом, «срисовали» с наших бумаг. Мы переносили «красную линию», меняли границы участка. Раньше нас этот участок просто физически никто не мог так оформить. Документы, считаю, сфабрикованы. Кем уж конкретно, не знаю, пусть в этом разберется полиция. Я думаю, что это обкатанная схема, и очень надеюсь, что дело не замнут.

Мyslo следит за развитием событий.