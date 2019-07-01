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Фестиваль «Толстой»: что ждет туляков и гостей
Изображения: tolstoyfestival.ru

Фестиваль «Толстой»: что ждет туляков и гостей

Собрали для вас полную программу фестиваля с 4 по 7 июля, список площадок и приглашенных гостей.

4 июля

Спектакль «Грех», Тульский академический театр драмы, 18.30

Фестиваль начинается и заканчивается постановками Тульского академического театра драмы: 4 июля зрители увидят спектакль «Грех» режиссера Геннадия Тростянецкого на сцене театра.

5 июля

Кукольный спектакль «Гусенок», Яблоневый сад, 12.00

Спектакль Тульского государственного театра кукол «Гусенок» по пьесе Нины Гернет и Татьяны Гуревич покажут в Яблоневом саду. Это поучительная история о дружбе и взаимовыручке, которые необходимы для того, чтобы преодолеть трудности и избежать беды. Особенность постановки Тульского театра кукол в том, что среди привычных действующих лиц появились и новые персонажи — Лев Николаевич Толстой и его супруга Софья Андреевна.

Саунд-драма «Детство», Яблоневый сад, 16.00

Саунд-драма «Детство» режиссера Алексея Размахова основана на одноименной повести Толстого. Маленькие зрители на время спектакля превратятся в настоящих музыкантов и помогут повзрослевшему Николеньке Иртеньеву вспомнить самый беззаботный, самый драматичный и самый счастливый период его жизни.

Рисунки и прогулки с Толстым, Теплица, 13.00

5, 6 и 7 июля на территории теплицы пройдет программа «Рисунки и прогулки с Толстым», созданная детским проектом «Чердак» Музея современного искусства PERMM. Вместе с художниками и сотрудниками музея дети будут придумывать и рисовать собственного Льва Толстого — который не только пишет романы, а еще ездит на велосипеде, гуляет по парку, пьет чай, сажает яблони, висит на турнике…

Аудиоспектакль-прогулка «Война и мир», территория музея-усадьбы Ясная Поляна, с 12.00 до 18.00

Спектакль-путешествие основан на дневниках, письмах, воспоминаниях Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны, также в тексте будут использованы фрагменты романа «Война и мир».
 
Спектакль в поле «В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.», территория музея-усадьбы Ясная Поляна, 15.00 и 18.00
 

Спектакль будет посвящен воззрениям Льва Николаевича Толстого на женскую и мужскую роль в создании и хранении мира, взаимодействие полов и правильный уклад семьи. Создателям спектакля хочется проверить мировоззрение Толстого взглядами современного мужчины и современной женщины. Две группы (мужская «группа Левина» и женская «группа Кити») начнут двигаться из противоположных концов усадьбы Ясная Поляна.

Спектакль «Анна Каренина», главная сцена, 20.00

Классическая постановка романа от театра «София» и Болгарии.

Спектакль «ANNA: любовь», малая сцена, 22.00

Частный театр Gertrudes Ielas Teatris из Латвии привезет спектакль экспериментальной формы по роману Л. Н. Толстого.

Квест для детей «Война и мир», Яблоневый сад, с 12.00 до 16.00

Для детей старше 6 лет и подростков подготовлен квест «Война и мир» — он пройдет на территории усадьбы. По словам автора квеста Александры Ловянниковой, эта игра-путешествие еще на раннем этапе пытается снять страх перед классикой, существующий у детей. Этот страх вполне объясним: классические тексты кажутся слишком длинными, в них много незнакомых слов, а в «Войне и мире» большие фрагменты написаны на французском языке. На старте путешествия ребенок и родители могут выбрать, какой из двух маршрутов пройти — «войну» или «мир». Каждый маршрут вместе с переходами занимает около 45 минут — в зависимости от того, как быстро игроки проходят локации.

6 июля

Открытое интервью с Вив Гроскоп, творческий индустриальный кластер «Октава», 15.00

Вив Гроскоп представит свою книгу «Саморазвитие по Толстому» публике, а также побеседует о восприятии русской литературы на Западе и комическом потенциале нашей классики с Игорем Кириенковым — креативным редактором электронной библиотеки Bookmate и автором Telegram-канала о литературе и искусстве The Weird and the Eerie.

Эскиз «Три смерти», территория музея-усадьбы Ясная Поляна (на холме), 13.00

Эскиз «Толстой. Четыре», территория музея-усадьбы Ясная Поляна (на холме), 16.00

Эскиз «Чем люди живы», территория музея-усадьбы Ясная Поляна (на холме), 13.00

Одна из целей фестиваля «Толстой» — мотивировать художников работать с текстами писателя. Трем российским театрам предложили сделать эскизы по малоизвестным произведениям Льва Николаевича.

Это своеобразная попытка «проверить» спектакль, понять, готов ли он появиться в основном репертуаре театра, или требует доработки. В 2019 году эскизы покажут Ведогонь-театр из Зеленограда, Рязанский областной драматический театр и Краснодарский молодежный театр по текстам «Чем люди живы», «Три смерти», «Алеша Горшок», «Ходынка», «Сила детства».

Пластическая драма «Воскресение», главная сцена, 20.00

Государственный театр киноактера обратится к роману «Воскресение» в одноименном пластическом спектакле. В этом жанре успешно работает создатель спектакля Сергей Землянский, его сила — в экстатичности, впечатляющих массовых сценах, изяществе и благородстве человеческого тела.

Спектакль «Иллюзии», Яблоневый сад, 22.00

С прошлого года в программу фестиваля входят спектакли не только по произведениям Льва Толстого, но и по текстам, созвучным его творчеству. В этот раз они составят «ночную программу» сцены в Яблоневом саду: «Театр. Акт» из Казани представит спектакль «Иллюзии» по пьесе драматурга Ивана Вырыпаева, а «307-я студия» из Москвы — «Фабричных"по пьесе Александра Володина.

Спектакль «Хаджи-Мурат», малая сцена, 22.00

Государственный русский театра драмы имени Фазиля Искандера из Сухума раскроет «кавказскую» тему и представит спектакль «Хаджи-Мурат» по повести Толстого, которую редко ставят на сцене.

Саунд-драма «Детство», Яблоневый сад, 12.00 и 14.00

Спектакль в поле «В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.», территория музея-усадьбы Ясная Поляна, 12.00, 15.00 и 18.00

Аудиоспектакль-прогулка «Война и мир», территория музея-усадьбы Ясная Поляна, с 12.00 до 18.00

Квест для детей «Война и мир», Яблоневый сад, с 12.00 до 16.00

Рисунки и прогулки с Толстым, Теплица, 13.00

7 июля

Творческая встреча с Агриппиной Стекловой, сцена на холме, 16.00

7 июля в 16.00 состоится открытый разговор программного директора фестиваля Павла Руднева с заслуженной артисткой России, ведущей актрисой театра «Сатирикон» Агриппиной Стекловой. Они обсудят, существуют ли границы в творчестве и жизни, легко ли расти в актерской семье и воспитывать детей-актеров, является ли постоянство союзником или врагом творческой личности.

Открытый разговор — это новый формат исследования современного театрального процесса в рамках фестиваля в Ясной Поляне, подразумевающий неформальное общение с актерами, режиссерами, драматургами. В беседу также будут вовлечены и зрители, которые смогут задать участникам свои вопросы.

Спектакль «Пятница. Досужие разговоры в ожидании гостя», Яблоневый сад, 17.00

Режиссер Ирина Кудряшова и руководитель фольклорного ансамбля «Вереница» Юлия Бортулева специально для фестиваля создали музыкальный спектакль «Пятница. Досужие разговоры в ожидании гостя».Он основан на воспоминаниях яснополянских крестьян о Толстом, изданных в 1960 году, и материалах фольклорной экспедиции Тульского педагогического университета 1979 года в Ясную Поляну. Ансамбль реконструирует особенный крестьянский говор, звуки и песни деревни начала XX века.

Спектакль «Дьявол», малая сцена, 18.30

Краснодарский молодежный театр покажет постановку «Дьявол»о человеке, который становится жертвой иррациональной мистической силы любви.

Спектакль «Каренины», главная сцена, 21.00

7 июля на главной сцене в Ясной Поляне будет представлена премьера этого года — спектакль о тотальной нелюбви «Каренины» режиссера Евгения Маленчева.

Спектакль «Фабричные», Яблоневый сад, 22.00

«307-я студия» из Москвы представит «Фабричных» по пьесе Александра Володина. Вместе с «Иллюзиями» они составят «ночную» программу фестиваля в Яблоневом саду.

Саунд-драма «Детство», Яблоневый сад, 12.00 и 14.00

Спектакль в поле «В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.», территория музея-усадьбы Ясная Поляна, 12.00, 15.00 и 18.00

Аудиоспектакль-прогулка «Война и мир», территория музея-усадьбы Ясная Поляна, с 12.00 до 18.00

Квест для детей «Война и мир», Яблоневый сад, с 12.00 до 16.00

Рисунки и прогулки с Толстым, Теплица, 13.00

 

Знаменитый театральный фестиваль в этом году сменил свое название: из «Толстой Weekend» ушло английское слово. Под новым названием «Толстой» фестиваль пройдет в Ясной Поляне с 4 по 7 июля. Фестиваль вызывает большой интерес как у жителей, так и у гостей региона. С каждым годом количество его посетителей растет. Так, в прошлом году на фестивале побывали более 6 тысяч человек. В этом году ожидается свыше 10 тысяч.

В дни работы фестиваля время движения коммерческого транспорта будет увеличено, поэтому зрители самих поздних спектаклей смогут с комфортом доехать до Тулы. Муниципальный транспорт будет курсировать согласно расписанию. Добраться до остановки общественного транспорта посетители фестиваля смогут на шаттлах (челноках), которые будут отправляться от Башен въезда.

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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 15:45 +1
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