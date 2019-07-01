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В Туле на несколько месяцев подешевеет проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах
Фото из архива Myslo.

В Туле на несколько месяцев подешевеет проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах

Акция действует при безналичном расчете до конца сентября 2019 года.

С 1 июля и до 31 августа стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте Тулы при оплате картами MasterCard составит всего 13 рублей. 

По словам директора предприятия МКП «Тулгорэлектротранс» Алексея Марушкина, в течение трех месяцев в муниципальном транспорте Тулы будет проводиться акция международной платежной системы MasterCard.

- С переходом на безналичный расчет туляки и гости города стали чаще пользоваться услугами муниципального транспорта. К примеру, в мае текущего года предприятием перевезено более 300 тысяч пассажиров, что в 4, 4 раза больше, чем в предыдущем месяце. Мы уверены, что и данная акция вызовет интерес у горожан, — отметил Алексей Марушкин.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, ведутся переговоры, чтобы продлить акцию еще на 1 месяц.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:15 +2
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