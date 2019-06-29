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Первый день «Дикой Мяты-2019»: дождь и грязь не страшны!
Фото Алексея Пирязева.

Первый день «Дикой Мяты-2019»: дождь и грязь не страшны!

28 июня в деревне Бунырево Тульской области стартовал фестиваль «Дикая Мята». Смотрите фоторепортаж!

Музыкальный фестиваль «Дикая мята» проходит на Тульской земле уже в пятый раз. В этом году погода преподнесла неприятный сюрприз, но это не остановило дикомятных гостей. Первый день фестиваля по-настоящему удался!

28 июня на сцене фестиваля выступили: Vasiliev Groove, DaKooka, Монеточка, Primal Scream, Нуки, Баста и многие другие.

«Дикая мята» будет в Тульской области еще два дня. Полную программу фестиваля смотрите здесь.

Галерея
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 1
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 2
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 3
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 4
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 5
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 6
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 7
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 8
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 9
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 10
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 11
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 12
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 13
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 14
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 15
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 16
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 17
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 18
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 19
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 20
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 21
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 22
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 23
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 24
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 25
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 26
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 27
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 28
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 29
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 30
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 31
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 32
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 33
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 34
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 35
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 36
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 37
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 38
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 39
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 40
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 41
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 42
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 43
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 44
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 45
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 46
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 47
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 48
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 49
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 50
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 51
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 52
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 53
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 54
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 55
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 56
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 57
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 58
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 59
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 60
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 61
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 62
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 63
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 64
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 65
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 66
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 67
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 68
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 69
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 70
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 71
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 72
Дикая Мята 2019. День Первый, Фото: 73
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Место
Тульская областьАлексинский районБунырево

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