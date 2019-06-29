Фото Алексея Пирязева.
Первый день «Дикой Мяты-2019»: дождь и грязь не страшны!
28 июня в деревне Бунырево Тульской области стартовал фестиваль «Дикая Мята». Смотрите фоторепортаж!
Музыкальный фестиваль «Дикая мята» проходит на Тульской земле уже в пятый раз. В этом году погода преподнесла неприятный сюрприз, но это не остановило дикомятных гостей. Первый день фестиваля по-настоящему удался!
28 июня на сцене фестиваля выступили: Vasiliev Groove, DaKooka, Монеточка, Primal Scream, Нуки, Баста и многие другие.
«Дикая мята» будет в Тульской области еще два дня. Полную программу фестиваля смотрите здесь.
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