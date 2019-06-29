Первый день «Дикой Мяты-2019»: дождь и грязь не страшны!

Фото Алексея Пирязева.

Музыкальный фестиваль «Дикая мята» проходит на Тульской земле уже в пятый раз. В этом году погода преподнесла неприятный сюрприз, но это не остановило дикомятных гостей. Первый день фестиваля по-настоящему удался!

28 июня на сцене фестиваля выступили: Vasiliev Groove, DaKooka, Монеточка, Primal Scream, Нуки, Баста и многие другие.

«Дикая мята» будет в Тульской области еще два дня. Полную программу фестиваля смотрите здесь.