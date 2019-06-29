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В Тульской области мужчина украл деньги из холодильника знакомой

В Тульской области мужчина украл деньги из холодильника знакомой

Злоумышленник вынес более 300 000 рублей.

Подозреваемый в необычной краже задержан полицейскими в Узловском районе. Злоумышленник похитил денежные средства местной жительницы, которые та хранила в холодильнике.

По предварительным данным, 30-летний мужчина был знаком с дочерью потерпевшей и нередко приходил к ней в гости. Общаясь в течение длительного времени, он смог узнать об особенности места хранения сбережений. Предположительно, будучи в гостях накануне, похититель воспользовался тем, что остался в одиночестве, и забрал из холодильника спрятанную там косметичку с деньгами. Ущерб составил более 300 тысяч рублей. 

Обнаружив пропажу, жертва противоправного деяния обратилась в полицию. Сотрудники отдела МВД в качестве одной из основных версий рассматривали причастность к краже лиц, которые имели свободный доступ в жилище. Это предположение подтвердилось. При проверке неработающий ранее судимый друг дочери потерпевшей признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

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