В Тульской области мужчина украл деньги из холодильника знакомой

Подозреваемый в необычной краже задержан полицейскими в Узловском районе. Злоумышленник похитил денежные средства местной жительницы, которые та хранила в холодильнике.

По предварительным данным, 30-летний мужчина был знаком с дочерью потерпевшей и нередко приходил к ней в гости. Общаясь в течение длительного времени, он смог узнать об особенности места хранения сбережений. Предположительно, будучи в гостях накануне, похититель воспользовался тем, что остался в одиночестве, и забрал из холодильника спрятанную там косметичку с деньгами. Ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу, жертва противоправного деяния обратилась в полицию. Сотрудники отдела МВД в качестве одной из основных версий рассматривали причастность к краже лиц, которые имели свободный доступ в жилище. Это предположение подтвердилось. При проверке неработающий ранее судимый друг дочери потерпевшей признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».