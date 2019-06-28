Фото из архива MySlo
Погода в Туле 29 июня: низкое давление, дождь и ветер
Синоптики обещают облачность с прояснениями и до 16 градусов выше нуля.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится облачность с прояснениями.
Местами небольшой дождь (до 6 мм за сутки). Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью – от +7 до +12 градусов, днём – от +11 до +16. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.
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