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Погода в Туле 29 июня: низкое давление, дождь и ветер
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 29 июня: низкое давление, дождь и ветер

Синоптики обещают облачность с прояснениями и до 16 градусов выше нуля.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится облачность с прояснениями.

Местами небольшой дождь (до 6 мм за сутки). Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +7 до +12 градусов, днём – от +11 до +16. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст. 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 0
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