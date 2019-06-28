«Последний звонок». В Туле двое парней в нарядных костюмах взломали бургерную на набережной

В распоряжение Myslo попала запись правонарушения, совершенного рано утром 28 июня (на самом видео дата установлена неправильно. — Прим. авт.). На кадрах видно, как в 5.18 к точке общественного питания «Ананасовый экспресс», которая сейчас находится на Казанской набережной, подходят двое молодых людей в костюмах. По их нарядному виду и возрасту можно с большой долей вероятности предположить, что это выпускники.

За полторы минуты злоумышленники отогнули несколько элементов рольставней торговой точки и скрылись с добычей — двумя топпингами. Группа быстрого реагирования приехала на место происшествия примерно через 5 минут, но к этому времени парочка в костюмах уже скрылась.