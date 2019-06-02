Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!

Фото Дмитрия Дзюбина.

В первый день лета старинное село Крапивна вновь стало эпицентром широкого народного гуляния. Здесь проходил XVII международный фестиваль в честь крапивы – растения жгучего, но очень полезного!

Сюда приезжают люди, чтобы ощутить атмосферу уездного города, почувствовать неторопливое течение времени, а ещё - отведать всевозможных угощений с крапивой! Их съедается на празднике просто огромное количество! В одном только маленьком кафе, по словам его хозяйки, тысяча с лишним пирожков с зелёной начинкой разлетелись за пару-тройку часов!



Помимо пищи материальной, народ с энтузиазмом вкушал пищу духовную: ходил с экскурсией по местному музею, участвовал в различных мастер классах, отправлял родным и знакомым почтовые открытки с видами Крапивны, слушал-смотрел выступления самодеятельных и профессиональных артистов и пр. и пр.

Крапива – на пике мировой популярности!

Ольга Веневцева, директор крапивенского историко-краеведческого музея:

Ольга Веневцева. - В предыдущие несколько лет нашему фестивалю не везло с погодой, а сегодня она просто отличная: солнышко, лёгкий ветерок, тепло, ничто не мешает людям получать удовольствие от праздника. Я уверена, что в последующие годы в Крапивну будут приезжать отовсюду не только на фестиваль: наше «фирменное» жгучее растение во всём мире становится просто мегапопулярным! Все хотят еду из крапивы, одежду из крапивы, косметику и целебные снадобья… Потому что это – полезно, это – натуральное, природное. Интересно, что участники крапивных боёв теперь разделились на две категории: люди, которые хотят драйва, экстрима, и те, кто хочет подлечить остеохондроз и всякие другие болезни спины. Да-да, это не шутка! …Здорово то, что в Крапивну стала приезжать хорошая, активная молодёжь. Покупают дома, основательно всё обустраивают, организуют семейный бизнес. И крапива им в этом тоже помогает! Её добавляют в сыры, мясные изделия, в хлеб и различные печенюшки… …Местные жители тоже начинают интересоваться жгучей травой и её возможностями. Например, учатся у наших мастеров прясть крапивную нить, а из неё не только обереги можно делать, но и пряжу, и ткани… Люди понимают, что это классно, актуально!

Фестиваль будет только расти, потому что очень много новых тем, идей и желания все их воплотить!

Огурцы по-крапивенски

Одно из фирменных блюд в семье Ольги Венёвцевой – маринованные огурцы с крапивой. Как человек, который их пробовал, говорю: они фантастически хороши! Хрусткие, пряные, ароматные – мммммм! Воспользовавшись возможностью, взяла рецепт.

Огурцы залить холодной водой и оставить часов на 5-6, а лучше – на ночь. Потом хорошенько вымыть. В стерилизованные банки уложить на дно дольки чеснока, зонтики укропа, листья хрена, малины, черной смородины, вишни и веточку-две крапивы – всё тщательно вымыть перед закладкой. Набить банку огурчиками, поверх уложить тот же набор зелени. Её в банке должно быть много!

Залить кипятком, дать постоять минут 20-30 (время везде примерное). Воду слить, залить в банку свежий кипяток, дать постоять минут 40. Получившийся настой вылить уже не в раковину, а в кастрюлю. Добавлить соль и сахар. На трехлитровую банку примерно две-три ст. л. соли и три-четыре ст. ложки сахара. Довести до кипения, разлить по банкам, сверху 9% уксус (одна столовая ложка на литр, т. е. на трехлитровую банку - три ложки). Укупорить крышками, хранить в прохладном месте. Всё. собственно.

Хедлайнером фестиваля стала солистка и автор песен группы «Обе две». Екатерина Павлова. С ней поговорили буквально за полчаса до выхода на сцену.

- Мы выступали в Туле примерно год назад, познакомились там с Алексеем, который, как я понимаю, занимается здесь организацией музыкальной части мероприятия. Он рассказал, что есть в Тульской области, в селе Крапивна уникальный фестиваль крапивы, причём, международный! И пригласил на него приехать. Я согласилась, хотя и не очень поверила, думала ля-ля-ля это всё! А не так давно он прислал мне информацию, которая подтвердила: да, такой фестиваль действительно существует! Спрашивает: «Помнишь наш уговор? Ты обещала приехать и выступить?» И я, конечно же, сказала «да», разве можно такое событие пропустить!

Ехала сюда одна за рулём, это такая роскошь – слушать любимые аудиокниги, а кругом поля, перелески, залитые солнцем, пасущиеся коровки, овечки… И чем дальше от столицы уезжала, тем лучше становилось настроение!

… Будем сегодня петь свои песни, но в акустическом варианте, чтобы особенно не шуметь, вписаться в рамки праздника. На сцене - только я и гитарист, он же пианист Дима Емельянов. Надеюсь, попадём в общее настроение. Я специально привезла цветастое платье!

…Пирожков с крапивой очень хочется попробовать, я бы даже домой взяла штучек несколько для своих. Это для меня всё равно, что ненадолго вернуться в лето из детства, когда начинались выезды в деревню. А там и щи из щавеля, и пироги с крапивой, и всё такое…

…Если б можно было, взяла бы с собой сюда сестру, она в Екатеринбурге, у неё там свой театр. Ей бы тоже очень понравилось!

…Новый музыкальный проект? Самый главный мой проект остался дома, ей пять месяцев, зовут Агния, Агнешка…

В будущем году фестиваль в Крапивне вновь соберёт тысячи любителей и ценителей ярких, позитивных, оригинальных праздников. Мы собираемся поехать, а вы?