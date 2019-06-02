новости
новости
Регистрация
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!
Фото Дмитрия Дзюбина.

Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!

В первый день лета старинное село Крапивна вновь стало эпицентром широкого народного гуляния

В первый день лета старинное село Крапивна вновь стало эпицентром широкого народного гуляния. Здесь проходил XVII международный фестиваль в честь крапивы – растения жгучего, но очень полезного!

Сюда приезжают люди, чтобы ощутить атмосферу уездного города, почувствовать неторопливое течение времени, а ещё - отведать всевозможных угощений с крапивой! Их съедается на празднике просто огромное количество! В одном только маленьком кафе, по словам его хозяйки, тысяча с лишним пирожков с зелёной начинкой разлетелись за пару-тройку часов!
 


Помимо пищи материальной, народ с энтузиазмом вкушал пищу духовную: ходил с экскурсией по местному музею, участвовал в различных мастер классах, отправлял родным и знакомым почтовые открытки с видами Крапивны, слушал-смотрел выступления самодеятельных и профессиональных артистов и пр. и пр.

 

Крапива – на пике мировой популярности!

 

Ольга Веневцева, директор крапивенского историко-краеведческого музея:

Ольга Веневцева.

Ольга Веневцева.

-  В предыдущие несколько лет нашему фестивалю не везло с погодой, а сегодня она просто отличная: солнышко, лёгкий ветерок, тепло, ничто не мешает людям получать удовольствие от праздника. Я уверена, что в последующие годы в Крапивну будут приезжать отовсюду не только на фестиваль: наше «фирменное» жгучее растение во всём мире становится просто мегапопулярным! Все хотят еду из крапивы, одежду из крапивы, косметику и целебные снадобья… Потому что это – полезно, это – натуральное, природное.

Интересно, что участники крапивных боёв теперь разделились на две категории: люди, которые хотят драйва, экстрима, и те, кто хочет подлечить остеохондроз и всякие другие болезни спины. Да-да, это не шутка!

…Здорово то, что в Крапивну стала приезжать хорошая, активная молодёжь. Покупают дома, основательно всё обустраивают, организуют семейный бизнес. И крапива им в этом тоже помогает! Её добавляют в сыры, мясные изделия, в хлеб и различные печенюшки…

…Местные жители тоже начинают интересоваться жгучей травой и её возможностями. Например, учатся у наших мастеров прясть крапивную нить, а из неё не только обереги можно делать, но и пряжу, и ткани… Люди понимают, что это классно, актуально!

Фестиваль будет только расти, потому что очень много новых тем, идей и желания все их воплотить!

 

Огурцы по-крапивенски

 

Одно из фирменных блюд в семье Ольги Венёвцевой – маринованные огурцы с крапивой. Как человек, который их пробовал, говорю: они фантастически хороши!  Хрусткие, пряные, ароматные – мммммм! Воспользовавшись возможностью, взяла рецепт.

Огурцы залить холодной водой и оставить часов на 5-6, а лучше – на ночь. Потом хорошенько вымыть. В стерилизованные банки уложить на дно дольки чеснока, зонтики укропа, листья хрена, малины, черной смородины, вишни и веточку-две крапивы – всё тщательно вымыть перед закладкой. Набить банку огурчиками, поверх уложить тот же набор зелени.  Её в банке должно быть много!

Залить кипятком, дать постоять минут 20-30 (время везде примерное). Воду слить, залить в банку свежий кипяток, дать постоять минут 40.  Получившийся настой вылить уже не в раковину, а в кастрюлю. Добавлить соль и сахар. На трехлитровую банку примерно две-три ст. л. соли и три-четыре ст. ложки сахара. Довести до кипения, разлить по банкам, сверху 9% уксус (одна столовая ложка на литр, т. е. на трехлитровую банку - три ложки). Укупорить крышками, хранить в прохладном месте. Всё. собственно.

Хедлайнером фестиваля стала солистка и автор песен группы «Обе две». Екатерина Павлова. С ней поговорили буквально за полчаса до выхода на сцену.

- Мы выступали в Туле примерно год назад, познакомились там с Алексеем, который, как я понимаю, занимается здесь организацией музыкальной части мероприятия. Он рассказал, что есть в Тульской области, в селе Крапивна уникальный фестиваль крапивы, причём, международный! И пригласил на него приехать. Я согласилась, хотя и не очень поверила, думала ля-ля-ля это всё! А не так давно он прислал мне информацию, которая подтвердила: да, такой фестиваль действительно существует! Спрашивает: «Помнишь наш уговор? Ты обещала приехать и выступить?» И я, конечно же, сказала «да», разве можно такое событие пропустить!

Ехала сюда одна за рулём, это такая роскошь – слушать любимые аудиокниги, а кругом поля, перелески, залитые солнцем, пасущиеся коровки, овечки… И чем дальше от столицы уезжала, тем лучше становилось настроение!

… Будем сегодня петь свои песни, но в акустическом варианте, чтобы особенно не шуметь, вписаться в рамки праздника. На сцене - только я и гитарист, он же пианист Дима Емельянов. Надеюсь, попадём в общее настроение. Я специально привезла цветастое платье!

…Пирожков с крапивой очень хочется попробовать, я бы даже домой взяла штучек несколько для своих. Это для меня всё равно, что ненадолго вернуться в лето из детства, когда начинались выезды в деревню. А там и щи из щавеля, и пироги с крапивой, и всё такое…

…Если б можно было, взяла бы с собой сюда сестру, она в Екатеринбурге, у неё там свой театр. Ей бы тоже очень понравилось!

…Новый музыкальный проект? Самый главный мой проект остался дома, ей пять месяцев, зовут Агния, Агнешка…

В будущем году фестиваль в Крапивне вновь соберёт тысячи любителей и ценителей ярких, позитивных, оригинальных праздников. Мы собираемся поехать, а вы?

Галерея
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 1
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 2
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 3
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 4
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 5
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 6
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 7
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 8
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 9
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 10
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 11
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 12
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 13
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 14
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 15
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 16
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 17
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 18
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 19
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 20
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 21
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 22
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 23
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 24
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 25
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 26
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 27
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 28
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 29
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 30
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 31
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 32
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 33
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 34
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 35
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 36
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 37
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 38
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 39
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 40
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 41
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 42
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 43
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 44
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 45
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 46
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 47
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 48
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 49
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 50
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 51
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 52
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 53
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 54
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 55
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 56
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 57
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 58
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 59
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 60
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 61
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 62
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 63
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 64
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 65
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 66
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 67
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 68
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 69
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 70
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 71
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 72
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 73
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 74
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 75
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 76
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 77
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 78
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 79
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 80
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 81
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 82
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 83
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 84
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 85
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 86
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 87
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 88
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 89
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 90
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 91
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 92
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 93
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 94
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 95
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 96
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 97
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 98
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 99
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 100
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 101
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 102
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 103
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 104
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 105
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 106
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 107
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 108
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 109
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 110
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 111
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 112
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 113
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 114
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 115
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 116
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 117
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 118
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 119
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 120
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 121
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 122
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 123
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 124
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 125
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 126
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 127
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 128
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 129
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 130
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 131
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 132
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 133
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 134
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 135
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 136
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 137
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 138
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 139
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 140
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 141
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 142
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 143
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 144
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 145
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 146
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 147
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 148
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 149
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 150
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 151
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 152
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 153
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 154
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 155
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 156
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!, Фото: 157
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Елена Рябикова, сегодня, в 15:27 +7
Другие статьи по темам
Событие
Международный фестиваль крапивыкрапивные боиуездный город Крапивна
Место
Тульская областьсело Крапивна

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские юные борцы вышли в финал турнира «Vilnius Open 2019»
Тульские юные борцы вышли в финал турнира «Vilnius Open 2019»
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.