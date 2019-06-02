новости
новости
Регистрация
Тульские юные борцы вышли в финал турнира «Vilnius Open 2019»

Тульские юные борцы вышли в финал турнира «Vilnius Open 2019»

Победили Хабаров Богдан, который занял первое, а Шереметьев Сергей — второе место.

В столице Литвы городе Вильнюс прошел международный турнир по греко-римской борьбе «Vilnius Open 2019». В нем участвовали около 400 юных борцов из Литвы, Эстонии, Латвии, России, Беларуси, Франции, Израиля, Швеции, Армении и Украины среди юношей до 2008 года рождения.
 

 
Воспитанники спортивной школы «Олимп» из поселка Ленинский вышли в финал турнира в весе до 38 кг. Победил Хабаров Богдан, который занял первое, а Шереметьев Сергей — второе место. Тренеры ребят — Матевосян Артур и Шереметьев Дмитрий.
 

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:10 +2
Другие статьи по темам
Событие
греко-римская борьбаборьбаспорт
Место
Тульская областьЛенинский районЛитваВильнюс

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Киреевске пьяный мужчина выпал из окна третьего этажа
В Киреевске пьяный мужчина выпал из окна третьего этажа
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!
Фестиваль крапивы: пятьдесят оттенков лета!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.