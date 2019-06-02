Тульские юные борцы вышли в финал турнира «Vilnius Open 2019»

В столице Литвы городе Вильнюс прошел международный турнир по греко-римской борьбе «Vilnius Open 2019». В нем участвовали около 400 юных борцов из Литвы, Эстонии, Латвии, России, Беларуси, Франции, Израиля, Швеции, Армении и Украины среди юношей до 2008 года рождения.

Воспитанники спортивной школы «Олимп» из поселка Ленинский вышли в финал турнира в весе до 38 кг. Победил Хабаров Богдан, который занял первое, а Шереметьев Сергей — второе место. Тренеры ребят — Матевосян Артур и Шереметьев Дмитрий.