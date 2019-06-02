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Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле
Фото Дмитрия Дзюбина.

Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле

Проект продлится все лето в кремле.

Масштабный культурный проект «Кремлевские сезоны» стартовал в Туле в пятницу, 31 мая.

В рамках проекта на территории старинной крепости состоится «День пряника». Выступят как тульские театры, так и гости из Беларуси и Костромы. Жителей и гостей областного центра ждут музыкальные спектакли, концерты джазовых артистов и творческих коллективов региона, фестиваль клубов военно-исторической реконструкции «Кремли России» и много другое.

Открыл «Кремлевские сезоны» Международный музыкально-театральный фестиваль «Шедевры мирового искусства», который проводится в рамках музыкально-театральных фестивалей, посвященных 500-летию возведения Тульского кремля.

В рамках фестиваля 31 мая в Тульском кремле на Соборной площади показали балет «Титаник» в сопровождении симфонического оркестра. Постановку подготовил Белорусский государственный академический музыкальный театр и Тульский академический театр драмы. Насладиться прекрасной музыкой и постановкой на свежем воздухе в историческом сердце Тулы пришли более 500 человек.

Министр культуры Тульской области Татьяна Вячеславовна Рыбкина:

– Этот проект родился по инициативе и при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который много внимания уделяет тому, чтобы исторический центр города сегодня ожил и зажил новой культурной жизнью. Сегодня стартует новый большой проект «Кремлевские сезоны». Каждый выходной в субботу и воскресенье здесь будут идти самые разные представления. Начало проекта – три представления Белорусского театра. Первое – балет на музыку современного композитора Олега Ходоско «Титаник». Александр Евгеньевич год назад, посетив наш кремль, вдохновившись нашим памятником истории и культуры, обратился с предложением использовать кремль как закрытую площадку не только для концертной, театральной, но и балетной музыки. Мы решили воплотить эту идею.  

Директор заслуженного коллектива республики Беларусь Белорусского государственного академического музыкального театра Александр Евгеньевич Петрович:

– Наш театр уже много лет сотрудничает с областным драматическим театром Тулы, спасибо вам большое, что вы приходите на наши спектакли. В этот раз мы хотим показать в историческом интерьере балет классической нашей труппы «Титаник». Я очень благодарен дипломатам России и Белоруссии, которые активно развивают культурное сотрудничество. Со 2 по 4 июня на сцене Тульского академического театра драмы наш коллектив представит 3 спектакля по заявкам тульских зрителей — музыкальную комедию Е. Птичкина «Бабий бунт», мюзикл О. Ходоско «Шалом алейхем! Мир вам, люди!» и фолк-рок-мюзикл А. Симона «Тристан и Изольда». Также 2 июня в городе Алексин и 3 июня в городе Венев будет показана концертная программа «От оперетты до мюзикла».

Директор объединения Историко-краеведческого и художественного музея Роман Дмитриевич Гаврилин:

– Я знаю, что на это представление многие приехали из других городов, и это очень приятно. Вообще в стенах Тульского кремля проходит достаточно много мероприятий, в том числе и общероссийского масштаба, таких как «Студенческая весна» и «Тула – Новогодняя столица». Я думаю, что впереди еще много будет интересных мероприятий.

Проект «Кремлевские сезоны» реализуется в рамках программы Года театра, включен в национальный проект «Культура», а также приурочен к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля.

Афиша «Кремлевских сезонов» здесь.

Галерея
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 1
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 2
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 3
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 4
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 5
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 6
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 7
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 8
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 9
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 10
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 11
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 12
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 13
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 14
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 15
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 16
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 17
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 18
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 19
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 20
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 21
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 22
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 23
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 24
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 25
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 26
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 27
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 28
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 29
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 30
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 31
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 32
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 33
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 34
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 35
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 36
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 37
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 38
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 39
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 40
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 41
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 42
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 43
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 44
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 45
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 46
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 47
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 48
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 49
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 50
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 51
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 52
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 53
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 54
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 55
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 56
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 57
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 58
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 59
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 60
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 61
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 62
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 63
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 64
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 65
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 66
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 67
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 68
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 69
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 70
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 71
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 72
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 73
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 74
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 75
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 76
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 77
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 78
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 79
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 80
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 81
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 82
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 83
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 84
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 85
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 86
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 87
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 88
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 89
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 90
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 91
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 92
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 93
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 94
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 95
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 96
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 97
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 98
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 99
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 100
Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле, Фото: 101
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:02 +1
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