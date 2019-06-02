Балет «Титаник» дал старт проекту «Кремлевские сезоны» в Туле

Фото Дмитрия Дзюбина.

Масштабный культурный проект «Кремлевские сезоны» стартовал в Туле в пятницу, 31 мая.

В рамках проекта на территории старинной крепости состоится «День пряника». Выступят как тульские театры, так и гости из Беларуси и Костромы. Жителей и гостей областного центра ждут музыкальные спектакли, концерты джазовых артистов и творческих коллективов региона, фестиваль клубов военно-исторической реконструкции «Кремли России» и много другое.

Открыл «Кремлевские сезоны» Международный музыкально-театральный фестиваль «Шедевры мирового искусства», который проводится в рамках музыкально-театральных фестивалей, посвященных 500-летию возведения Тульского кремля.

В рамках фестиваля 31 мая в Тульском кремле на Соборной площади показали балет «Титаник» в сопровождении симфонического оркестра. Постановку подготовил Белорусский государственный академический музыкальный театр и Тульский академический театр драмы. Насладиться прекрасной музыкой и постановкой на свежем воздухе в историческом сердце Тулы пришли более 500 человек.

Министр культуры Тульской области Татьяна Вячеславовна Рыбкина:

– Этот проект родился по инициативе и при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который много внимания уделяет тому, чтобы исторический центр города сегодня ожил и зажил новой культурной жизнью. Сегодня стартует новый большой проект «Кремлевские сезоны». Каждый выходной в субботу и воскресенье здесь будут идти самые разные представления. Начало проекта – три представления Белорусского театра. Первое – балет на музыку современного композитора Олега Ходоско «Титаник». Александр Евгеньевич год назад, посетив наш кремль, вдохновившись нашим памятником истории и культуры, обратился с предложением использовать кремль как закрытую площадку не только для концертной, театральной, но и балетной музыки. Мы решили воплотить эту идею.

Директор заслуженного коллектива республики Беларусь Белорусского государственного академического музыкального театра Александр Евгеньевич Петрович:

– Наш театр уже много лет сотрудничает с областным драматическим театром Тулы, спасибо вам большое, что вы приходите на наши спектакли. В этот раз мы хотим показать в историческом интерьере балет классической нашей труппы «Титаник». Я очень благодарен дипломатам России и Белоруссии, которые активно развивают культурное сотрудничество. Со 2 по 4 июня на сцене Тульского академического театра драмы наш коллектив представит 3 спектакля по заявкам тульских зрителей — музыкальную комедию Е. Птичкина «Бабий бунт», мюзикл О. Ходоско «Шалом алейхем! Мир вам, люди!» и фолк-рок-мюзикл А. Симона «Тристан и Изольда». Также 2 июня в городе Алексин и 3 июня в городе Венев будет показана концертная программа «От оперетты до мюзикла».

Директор объединения Историко-краеведческого и художественного музея Роман Дмитриевич Гаврилин:

– Я знаю, что на это представление многие приехали из других городов, и это очень приятно. Вообще в стенах Тульского кремля проходит достаточно много мероприятий, в том числе и общероссийского масштаба, таких как «Студенческая весна» и «Тула – Новогодняя столица». Я думаю, что впереди еще много будет интересных мероприятий.

Проект «Кремлевские сезоны» реализуется в рамках программы Года театра, включен в национальный проект «Культура», а также приурочен к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля.

Афиша «Кремлевских сезонов» здесь.