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Тульские модели блистали на подиуме Московского международного кинофестиваля
Фото предоставлены модельным агентством Linda.

Тульские модели блистали на подиуме Московского международного кинофестиваля

Уникальный тандем творческих династий кинематографа и дизайна представил Благотворительный фонд «Русский Силуэт» на модном вечере в рамках кинофестиваля.

Действо состоялось в пространстве Галереи искусств Зураба Церетели.
Гостей вечера, который более 20 лет является неотъемлемой частью одного из старейших в мире кинофестивалей, приветствовали президент Благотворительного фонда Татьяна Михалкова и учредитель Фонда Александр Митрошенков.

Этой весной «Русский Силуэт» вновь объединил две страсти: моду и кино. На один вечер пространство Галереи превратилось в живую киностудию, где роль моделей исполняли дети, которые, несмотря на юный возраст, уже снялись не в одном фильме. И конечно, современные российские киноактрисы и звезды шоу-бизнеса вместе со своими детьми. Ведь каждая женщина — актриса от природы, а одна из главных ее ролей — это роль мамы.

Показ традиционно открыли финалисты Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт». Михаил Манаков, которого в этот день поддерживал его учитель, мэтр Вячеслав Зайцев, представил на подиуме коллекцию «Русский стиль». Гостья из Беларуси Светлана Князева продемонстрировала национальные мотивы в коллекции «Дзявоя». Георгий Блек покорил зрителей изысканным нарядами George Black Haute Couture.

Кристина Минниханова — яркой и интригующей коллекцией «Багр», а творческая группа театра «Образ» испанскими мотивами коллекции «Фрида».

Интригу вечера приоткрыл популярный исполнитель, создатель проекта «A-Dessa» Стас Костюшкин. Песня «Сынок» в его исполнении стала преддверием кульминации вечера. Впервые на красную дорожку «Русского Силуэта» в модных нарядах вышли не только российские звезды кино и эстрады, но и их дети.

Уникальные образы для известных кинодив представил именитый кутюрье, народный художник России Валентин Юдашкин, а костюмы для маленьких леди и джентльменов — Галина Юдашкина и бренд Yudashkin Kids.

В этот вечер на подиуме блистали: Катерина Шпица с сыном Германом, Елена Панова с дочерьми Марианной и Лидией, Анна Снаткина с дочерью Вероникой, телеведущая Вероника Гребёнкина с дочерью Эвой, телеведущая Юлия Костюшкина с сыном Мироном и многие другие.

Завершила показ финалистка шоу «Голос. Дети» Ярослава Дегтярева, неподражаемо исполнившая культовое «Show must go on».

В числе поклонников кино и моды в этот вечер оказались хозяин Галереи Зураб Церетели, Вячеслав Зайцев, Николай Цискаридзе, Надежда и Анна Михалковы, Екатерина и Александр Стриженовы, Елена Малышева, Нелли Кобзон, Виктор Васильев, Мария Погребняк и многие другие гости кинофестиваля.

 

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Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 1
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 2
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 3
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 4
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 5
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 6
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 7
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 8
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 9
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 10
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 11
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 12
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 13
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 14
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 15
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 16
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 17
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 18
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 19
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 20
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 21
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 22
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 23
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 24
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 25
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 26
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 27
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 28
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 29
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 30
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 31
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 32
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 33
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 34
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 35
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 36
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 37
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 38
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 39
Тульские модели на Московском кинофестивали, Фото: 40
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:10 0
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