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Пожар в Алексине: огонь с магазина перекинулся на три автомобиля
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Пожар в Алексине: огонь с магазина перекинулся на три автомобиля

Причина ЧП устанавливается.

Сегодня днем на ул. Тульской в Алексине сгорел магазин. Сообщение о пожаре в Единую службу спасения 112 поступило в 11.11. По предварительным данным, через некоторое время пламя перекинулось на стоявшие рядом автомобили.
 

В результате происшествия в здании выгорела мансарда, сгорела и обрушилась кровля. У стоявших рядом автомобилей ВАЗ-2110 и «Шевроле Авео» выгорел салон, у автомобиля «Тойота» оплавились лакокрасочное покрытие и фара.

Пострадавших нет.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:43 +2
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