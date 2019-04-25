Пожар в Алексине: огонь с магазина перекинулся на три автомобиля

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня днем на ул. Тульской в Алексине сгорел магазин . Сообщение о пожаре в Единую службу спасения 112 поступило в 11.11. По предварительным данным, через некоторое время пламя перекинулось на стоявшие рядом автомобили.

В результате происшествия в здании выгорела мансарда, сгорела и обрушилась кровля. У стоявших рядом автомобилей ВАЗ-2110 и «Шевроле Авео» выгорел салон, у автомобиля «Тойота» оплавились лакокрасочное покрытие и фара.

Пострадавших нет.