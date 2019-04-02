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В Туле выступит автор хитов «Незабудка» и «Мокрые кроссы» Тима Белорусских
Фото vk.com/belorusskih и из аккаунта @timabelorusskih

В Туле выступит автор хитов «Незабудка» и «Мокрые кроссы» Тима Белорусских

Концерт состоится 20 апреля в ДК АК «Туламашзавод». Начало в 19.00

Фанаты смогут вживую услышать самые популярные на сегодняшний день хиты радио и интернета «Мокрые кроссы», «Незабудка», «Витаминка»!

20-летний Тимофей из Минска, известный под псевдонимом Тима Белорусских обрел невероятную популярность в 2018. Он проснулся знаменитым после того как выпустил трек, в котором поет как он «мокрый насквозь до глубины души» идет к ней в «мокрых кроссах». Именно этот ролик, возглавил чарты Яндекс.Музыки и собрал сотни тысяч просмотров на YouTube.

С тех пор Тима Белорусских стал одним из самым востребованных артистов у молодежи. Музыкант продолжает покорять вершины музыкальных чартов, выпуская хит за хитом. Недавно он опубликовал в своих социальных сетях, в том числе в Instagram паблике @timabelorusskih отрывок своей новой песни «Поезда», премьера которой состоится в апреле. Не исключено, что новый трек можно будет услышать на концерте в Туле.

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 16:05 0
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