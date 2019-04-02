Назначена судейская бригада на кубковый матч «Урал» – «Арсенал»

На первый матч 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» назначена судейская бригада. Об этом сообщает Российский футбольный союз.

Главный арбитр поединка — Алексей Еськов из Москвы. Ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Константин Шаламберидзе (Москва). Резервным судьей назначен Николай Волошин из Смоленска. Инспектор — Игорь Синер (Омск).

Сообщается, что возможность назначения видеоассистентов на этот матч зависит от решения ФИФА и ИФАБ.

Леонид Калошин, руководитель проекта ВАР в России:

- Основная часть подготовки первой группы судей и видеоассистентов для проведения кубковых и стыковых матчей этого сезона завершена. Все имеющиеся материалы были отправлены в установленном порядке в ИФАБ на прошлой неделе. По состоянию на 11.00 сегодняшнего дня от ИФАБ и ФИФА еще не поступило решение о том, можно или нет использовать ВАР в режиме live. Надеемся, что до окончания вторника наступит определенность в этом вопросе. В этой связи необходимо отметить, что если вердикт вышеуказанных организаций будет положительным, то возможны изменения в составах назначенных судейских бригад.