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1700 туляков отправятся служить в армию

1700 туляков отправятся служить в армию

Стали известны особенности призывной кампании в Тульской области.

С 1 апреля в Тульской области стартовала призывная кампания. Она продлится по 15 июля. Гражданам, подлежащим призыву как получившим повестки, так и не оповещенным, необходимо прибыть в военные комиссариаты муниципальных образований региона.

Сообщается, что в соответствии с заданием около 1700 призывников из Тульской области отправятся служить в армию. Большинство из них будет проходить службу на территории Западного военного округа, 65 человек направят в Южный военный округ, 48 — на Северный флот и 10 — на Тихоокеанский флот.

За весенний призыв предстоит отправить для прохождения военной службы около 300 призывников, имеющих военно-учетные специальности, в основном, это водители автомобилей, имеющие различные категории и специалисты компрессорных установок.

В ходе призыва 20 призывников направят для прохождения военной службы в научно-производственной роте, которая была сформирована в Тульской области в 2018 году. 20 призывников отправятся служить в научную роту технополиса «ЭРА».

Для прохождения альтернативной гражданской службы будет направлено четыре человека.

Двое из них пройдут службу на Почте России, еще двое — в Тульской областной клинической больнице.

Срок прохождения альтернативной гражданской службы для них составит 21 месяц.

Сборный пункт Тульской области подготовлен к организованной отправке воинских команд.

На сборном пункте призывники будут обеспечиваться вещевым имуществом в соответствии с нормами довольствия и размерами; трехразовым питанием (по нормам общевойскового пайка).

Для своевременного получения денежного довольствия во время прохождения военной службы призывникам выдадут банковские карты платежной системы МИР.

особенности призыва

Президент РФ в этом году подписал два федеральных закона в соответствии с которыми:

  • призывники, ранее получившие отсрочку для обучения в школе, получили право на отсрочку от призыва для обучения по программам среднего профессионального образования или по программам магистратуры;
  • граждане должны состоять на воинском учете в военном комиссариате по месту жительства или пребывания вне зависимости от наличия регистрации. Это особенно актуально для иногородних призывников, обучающихся в вузах, но не имеющих регистрации, которым теперь не нужно будет возвращаться в другой регион, чтобы представить справку об обучении, пройти призывную комиссию и на законных основаниях получить отсрочку от призыва.

Для достоверного информирования граждан по возникающим вопросам в ходе призывной кампании в военном комиссариате Тульской области организована работа телефона горячей линии — 22−34−44.

кто имеет право на отсрочку

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:35 +1
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