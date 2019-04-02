1700 туляков отправятся служить в армию
Стали известны особенности призывной кампании в Тульской области.
С 1 апреля в Тульской области стартовала призывная кампания. Она продлится по 15 июля. Гражданам, подлежащим призыву как получившим повестки, так и не оповещенным, необходимо прибыть в военные комиссариаты муниципальных образований региона.
Сообщается, что в соответствии с заданием около 1700 призывников из Тульской области отправятся служить в армию. Большинство из них будет проходить службу на территории Западного военного округа, 65 человек направят в Южный военный округ, 48 — на Северный флот и 10 — на Тихоокеанский флот.
За весенний призыв предстоит отправить для прохождения военной службы около 300 призывников, имеющих военно-учетные специальности, в основном, это водители автомобилей, имеющие различные категории и специалисты компрессорных установок.
В ходе призыва 20 призывников направят для прохождения военной службы в научно-производственной роте, которая была сформирована в Тульской области в 2018 году. 20 призывников отправятся служить в научную роту технополиса «ЭРА».
Для прохождения альтернативной гражданской службы будет направлено четыре человека.
Двое из них пройдут службу на Почте России, еще двое — в Тульской областной клинической больнице.
Срок прохождения альтернативной гражданской службы для них составит 21 месяц.
Сборный пункт Тульской области подготовлен к организованной отправке воинских команд.
На сборном пункте призывники будут обеспечиваться вещевым имуществом в соответствии с нормами довольствия и размерами; трехразовым питанием (по нормам общевойскового пайка).
Для своевременного получения денежного довольствия во время прохождения военной службы призывникам выдадут банковские карты платежной системы МИР.
- призывники, ранее получившие отсрочку для обучения в школе, получили право на отсрочку от призыва для обучения по программам среднего профессионального образования или по программам магистратуры;
- граждане должны состоять на воинском учете в военном комиссариате по месту жительства или пребывания вне зависимости от наличия регистрации. Это особенно актуально для иногородних призывников, обучающихся в вузах, но не имеющих регистрации, которым теперь не нужно будет возвращаться в другой регион, чтобы представить справку об обучении, пройти призывную комиссию и на законных основаниях получить отсрочку от призыва.
Для достоверного информирования граждан по возникающим вопросам в ходе призывной кампании в военном комиссариате Тульской области организована работа телефона горячей линии — 22−34−44.