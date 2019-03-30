Юным тулякам покажут спектакль «Бабушка напрокат»

В четверг, 4 апреля, в тульском ТЮЗе состоится показ спектакля «Молодежного театра» из Узловой «Бабушка напрокат».

Родители Лёни и Сони собрались заграницу, а детей не с кем оставить. В Интернете они нашли объявление о том, что есть бабушка в деревне, которая готова приютить детишек у себя. Дети попадают в непривычные условия: необычный кот, таинственный подвал, свежие пирожки, рыбалка и многое другое. Ребята увидят больше, чем взрослые, а главное – поверят в чудо.

Дети станут участниками необыкновенных событий, происходящих в доме бабушки, и в ходе сюжета изменятся внешне и внутренне – перестроится их настроение, поведение, мировоззрение и восприятие окружающего мира.

Авторы постановки обещают: выйдя из зала после спектакля, родители и дети покрепче возьмутся за руки и поймут, насколько они дороги друг другу. Приводите детей и приходите сами! Спектакли пройдут в 10.30 и 13.30.