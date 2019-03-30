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Эксперты назвали самые стабильные для работников сферы труда

Эксперты назвали самые стабильные для работников сферы труда

Сотрудники, занятые в промышленности, строительстве и торговле могут не беспокоиться о потере работы.

Промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит признаны самыми стабильными сферами труда в России. К такому выводу пришли эксперты подчиненного Минтруду ВНИИ труда. Также стабильно чувствуют себя сотрудники сферы здравоохранения, образования и IT-технологий.

Самые «неустойчивые» сферы занятости – сельское хозяйство, рыболовство и ЖКХ. Здесь потерять работу могут специалисты среднего звена, выполняющие вспомогательную работой, а также руководители, которых на рынке слишком много.

Также существует риск сокращений в области администрирования и документооборота, а в банковской сфере и страховании – новые технологии все больше заменяют рутинные процессы и выполняют вспомогательные функции.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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