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Туляк вышвырнул из окна мебель и унитаз
Фото Сергея Старикова

Туляк вышвырнул из окна мебель и унитаз

По мнению соседей, у мужчины произошло психическое обострение.

Вечером, 30 марта, из окна пятого этажа многоквартирного дома № 12 на ул. Первомайской в Туле один из жильцов начал выкидывать вещи. Действо продолжалось на протяжении нескольких часов. За это время на тротуар, в том числе, успели приземлиться части мебели, гладильная доска, облицовочная плитка и унитаз.
 
Чтобы обезопасить прохожих, возле дома дежурил наряд полиции, а место падения огородили лентой. В настоящее время оцепление снято, мужчине оказана соответствующая медицинская помощь. По мнению соседей, у него произошло психическое обострение.
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Туляк выкинул из окна мебель и унитаз, Фото: 1
Туляк выкинул из окна мебель и унитаз, Фото: 2
Туляк выкинул из окна мебель и унитаз, Фото: 3
Туляк выкинул из окна мебель и унитаз, Фото: 4
Туляк выкинул из окна мебель и унитаз, Фото: 5
Туляк выкинул из окна мебель и унитаз, Фото: 6
Туляк выкинул из окна мебель и унитаз, Фото: 7
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 00:47 +2
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