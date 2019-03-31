Туляк вышвырнул из окна мебель и унитаз

Фото Сергея Старикова

Вечером, 30 марта, из окна пятого этажа многоквартирного дома № 12 на ул. Первомайской в Туле один из жильцов начал выкидывать вещи. Действо продолжалось на протяжении нескольких часов. За это время на тротуар, в том числе, успели приземлиться части мебели, гладильная доска, облицовочная плитка и унитаз.

Чтобы обезопасить прохожих, возле дома дежурил наряд полиции, а место падения огородили лентой. В настоящее время оцепление снято, мужчине оказана соответствующая медицинская помощь. По мнению соседей, у него произошло психическое обострение.