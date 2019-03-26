В Туле стартует новый сезон Областной лиги КВН
Участники выступят в первом ¼ финале игр, за проход в полуфинал поборются 5 команд.
Недавно стартовал новый сезон Областной лиги КВН, где команды из разных ВУЗов тульского региона боролись за Кубки, которые разыгрывались на фестивале 14 марта. И вот настало время настоящих юмористических баталий.
В концертном зале ТулГУ на пр. Ленина, 92 (вход со стороны улицы Смидович) пройдет первая игра нового сезона Областной лиги КВН. Участники выступят в первом ¼ финале игр. За проход в полуфинал поборются 5 команд:
- Random people, представляющие Институт права и управления,
- «Я ухожу к маме», Тульский государственный университет,
- «Аривидерчи» из Всероссийского государственного университет юстиции,
-
«А вам что с того» играют за Тульский государственный педагогический университет им.
Л. Н. Толстого,
- Гости из Калуги команда КВН «Провода»,
- «Выступлю сейчас, а название потом придумаю», Тульский государственный университет.
Билеты на первую игру нового сезона вы всегда можете приобрести на Myslo-касса.
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