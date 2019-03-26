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В Туле стартует новый сезон Областной лиги КВН

В Туле стартует новый сезон Областной лиги КВН

Участники выступят в первом ¼ финале игр, за проход в полуфинал поборются 5 команд.

Недавно стартовал новый сезон Областной лиги КВН, где команды из разных ВУЗов тульского региона боролись за Кубки, которые разыгрывались на фестивале 14 марта. И вот настало время настоящих юмористических баталий.

В концертном зале ТулГУ на пр. Ленина, 92 (вход со стороны улицы Смидович) пройдет первая игра нового сезона Областной лиги КВН. Участники выступят в первом ¼ финале игр. За проход в полуфинал поборются 5 команд:

  • Random people, представляющие Институт права и управления,
  • «Я ухожу к маме», Тульский государственный университет,
  • «Аривидерчи» из Всероссийского государственного университет юстиции,
  • «А вам что с того» играют за Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого,
  • Гости из Калуги команда КВН «Провода»,
  • «Выступлю сейчас, а название потом придумаю», Тульский государственный университет.
 

Билеты на первую игру нового сезона вы всегда можете приобрести на Myslo-касса.

 

Купить билет
сегодня, в 18:29 0
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