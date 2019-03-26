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Тульские железнодорожники проводят рейды по безопасности для школьников

Тульские железнодорожники проводят рейды по безопасности для школьников

После завершения каникул в образовательных учреждениях состоятся тематические уроки.

В Тульской области проходит акция «Безопасность», цель которой – предотвращение несчастных случаев с несовершеннолетними на железнодорожных объектах. Мероприятие организовали железнодорожниками и сотрудниками транспортной полиции.

В местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности, проходят рейды, а в историко-культурных комплексах железнодорожных станций Тульской области школьникам напоминают о правилах безопасного поведения на транспорте.

После завершения каникул железнодорожники проведут открытые уроки по безопасности – расскажут детям и подросткам о правилах поведения на железной дороге, покажут тематические ролики и раздадут памятки для закрепления полученных знаний.

Сотрудники Московской железной дороги призывают педагогов и родителей провести с подростками и детьми разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил безопасности. Напомните, что переходить пути можно только в специально оборудованных местах, при этом нельзя слушать музыку через наушники и отвлекаться на гаджеты. При переходе путей нужно снимать капюшоны и головные уборы, затрудняющие обзор. Запрещается подходить к объектам, находящимся под напряжением.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +3
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