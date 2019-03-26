В Туле «взбесившийся» автобус устроил массовое ДТП: фоторепортаж

Фото Сергея Старикова

Сотрудники тульской Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии на улице Вильямса, где столкнулись пассажирский автобус, Skoda Roomster и Mitsubishi Pajero. Как сообщает с места происшествия корреспондент Myslo, все транспортные средства двигались друг за другом по ул. Вильямса, в сторону ул. Кутузова.

В момент аварии в автобусе находились 40 пассажиров. Никто из них не пострадал, они продолжили путь к месту следования на другом автобусе. Травмы получила девушка – водитель «Шкоды». Пострадавшая предполагает, что водитель автобуса не заметил её автомобиль и, протащив несколько метров по дороге, буквально «воткнул» его в стоящий впереди джип.

Водитель автобуса, в свою очередь, пояснил, что у него внезапно отказали тормоза. На месте работают сотрудники ГИБДД – им предстоит выяснить все детали случившегося и установить, был ли автобус исправен. На участке собралась внушительная пробка, которая тянется от областной больницы.