Тульский театр покорил международное жюри в Болгарии, Испании и Черногории

Фото: театр-студия «Мюсли».

С 8 августа по 3 сентября 2017 года тульский театр-студия «Мюсли» (Городской концертный зал) представил Россию на международных фестивалях в Черногории, Испании и Болгарии. На всех трех театральных состязаниях клоун-мим-спектакль туляков «Тормашки! Обратная сторона Земли» получил статус самого интернационального.

В Болгарии на фестивале Szenarium соперниками тульского театра стали именитые труппы из России, Беларуси, Чехии, Германии, Франции, Украины, Финляндии, Эстонии, Италии, Испании и даже из США и Канады.

Строгое жюри отметило актёров театра-студии «Мюсли» двумя наградами — «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучшая мужская роль второго плана».

В январе 2017 года стартовали сразу два конкурса, учрежденные Международной ассоциацией любительских театров, — Fitag в Испании и Korifej в Черногории. Участники присылали видео своих спектаклей в оргкомитет фестивалей. Из 150 присланных заявок жюри отобрало лучших для выступлений на площадках фестивалей. В это число вошли 27 коллективов из 12 стран. Единственным представителем России стал тульский театр-студия. В Испании спектакль «Мюсли» «Тормашки! Обратная сторона Земли» (режиссер Людмила Кацеро) был признан самым успешным в региональной программе.

Людмила Кацеро - Для нас эта поездка – невероятный международный опыт. Играть на интернациональную аудиторию – всегда испытание для актёрской команды и режиссёра: поймут ли наш замысел? Воспримут ли эмоции? Это всегда своеобразный экзамен. И в этот раз мы его выдержали блестяще. Наш спектакль был, пожалуй, самым интернациональным на всех трёх фестивалях – мы играем без слов, используя сочетание пантомимы, клоунады и танца. Эта смесь, плюс яркие костюмы (а в «Тормашках» их более восьмидесяти!), эмоционально заряженная музыка, игра света и спецэффектов, а главное – взаимодействие с залом, с малышами и взрослыми – то, что делает наш спектакль близким и понятным в любой точке мира. Мы играем о мире чудаков, о детских страхах и фантазиях, о любви и одиночестве, о радости… Это понятно без перевода.

И зрители из разных стран восприняли нашу фантазию «на ура!». Перед показом в Испании мы были ошеломлены: очередь на наш спектакль растянулась во всю улицу. Зал был полон. Мы несколько раз играли с аншлагом, после каждой миниатюры слышали овации, получили огромное количество комплиментов на разных языках по окончании… Это потрясающе.

Всего за время фестиваля в Испании спектакли участников посмотрели больше 10 000 человек.