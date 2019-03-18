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В Донском сотрудник ГИБДД отказался от взятки в 90 тыс. рублей
Фото: http://zapad24.ru

В Донском сотрудник ГИБДД отказался от взятки в 90 тыс. рублей

За эту сумму злоумышленник хотел получить водительские удостоверения для трех человек.

В Донском Тульской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на взятку сотруднику ГИБДД.
 
По версии следствия, 28 февраля этого года у местного МРЭО ГИБДД мужчина предложил 90 тысяч рублей старшему госинспектору безопасности дорожного движения группы экзаменационной работы (далее – инспектор). За эту сумму злоумышленник рассчитывал успешно сдать экзамен сам и помочь получить российские водительские удостоверения двум своим братьям.
 
– Инспектор отказался от получения денежных средств, в свою очередь разъяснил мужчине, что за дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность, после чего составил уведомление о склонении его к совершению коррупционного преступления, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Несмотря на это, 14 марта мужчина вновь пришел к инспектору и положил ему на стол конверт с деньгами. Однако сотрудник ГИБДД отказался от денег, и в этот момент преступные действия злоумышленника пресекли сотрудники правоохранительных органов.
 

Взяткодателю предъявлено обвинение, в настоящее время он находится под стражей.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:22 +7
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Тульская областьДонской

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