В Донском сотрудник ГИБДД отказался от взятки в 90 тыс. рублей

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За эту сумму злоумышленник хотел получить водительские удостоверения для трех человек.

В Донском Тульской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на взятку сотруднику ГИБДД.

По версии следствия, 28 февраля этого года у местного МРЭО ГИБДД мужчина предложил 90 тысяч рублей старшему госинспектору безопасности дорожного движения группы экзаменационной работы (далее – инспектор). За эту сумму злоумышленник рассчитывал успешно сдать экзамен сам и помочь получить российские водительские удостоверения двум своим братьям.

– Инспектор отказался от получения денежных средств, в свою очередь разъяснил мужчине, что за дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность, после чего составил уведомление о склонении его к совершению коррупционного преступления, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Несмотря на это, 14 марта мужчина вновь пришел к инспектору и положил ему на стол конверт с деньгами. Однако сотрудник ГИБДД отказался от денег, и в этот момент преступные действия злоумышленника пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Взяткодателю предъявлено обвинение, в настоящее время он находится под стражей.